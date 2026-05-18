2026 ийыште «Кужу да чолга илыш» национальный проектын «Здравоохраненийын первичный звеножым модернизироватлымаш» регионысо проектше дене пашам ыштыме кышкарыште Звенигово районысо Какшамарий фельдшер-акушер пунктлан блок-модулян оралтым налын шындаш палемдыме.
Какшамарий врачебный амбулаторийын пу зданийжым чоҥымылан вашке 100 ий темеш. Жапше годым тыште йоча ден кугыеҥ-влаклан стационар, азам ыштыме отделений, кухньо, пакчасаскам аралыме вер да эсогыл имне вӱта лийыныт.
Таче кечылан оралте чот тоштемын, сандене калыклан медицине полышым пуаш нелырак лийын.
Амбулаторийыште пациент-шамычым участкысе врач Екатерина Иванова приниматла. Тудо тышке Марий кугыжаныш университет деч вара «Ялысе доктор» программе дене пашам ышташ толын. Врачлан кугу опытан медсестра Надежда Кольмова полша.
Амбулаторий Какшамарий, Юмбылак, Липша, Уржумка, Долгая Старица ялла, Юлъял села да Черное Озеро посёлко гыч 1700 пациентым обслуживатла. Тиде чот гыч 1170 еҥжым медицине тӧнежыш официально пеҥгыдемдыме, молыжо толшо улыт.
Тений республикыштына блок-модулян оралтым Звенигово районысо Какшамарий ФАП деч посна эше Волжский районысо Отымбал да Медведево районысо Руэм ФАП-шамычлан конден шындаш палемдыме. Тидлан 56,6 миллион теҥгем ойырымо.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.