Ола кӧргысӧ корно
Жап деч ончыч тӧрлымӧ
Йошкар-Олаште Транспортный уремысе корным олмыктен пытарыме.
Ты корным шотыш кондаш рӱдолаште илыше-влак деч йодмаш Марий Эл вуйлатыше деке соцкыл гоч пурен. Теве ынде тудо ямде. Красноармейский урем деч тӱҥалын «Ветеран» сад марте корным палемдыме жап деч ончыч тӧрлымӧ, йогын вӱд канализацийым уэмдыме.
Кеҥеж – корным олмыктымо жап. Тиде паша «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект да «Единый Россий» партийын Калык программыж негызеш шукталтеш. Палемдыме жапыштыже ышталтеш, подряд организаций-влак график деч почеш огыт код.
«Йӱштӧ кумылан огыл, а чолга улмыштлан еҥ-влаклан тау. Оласе уремлам да ялласе корным умбакыже тӱшка вий дене шотыш кондаш тӱҥалына!» – палемден Юрий Зайцев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Транспортный уремысе корным шотыш кондымо; йогын вӱд канализацийым уэмдыме.
Регион вуйлатышын МАХ-каналже гыч налме фото.