МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Жап деч ончыч тӧрлымӧ

Юрий Исаков Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Ола кӧргысӧ корно

Жап деч ончыч тӧрлымӧ

Йошкар-Олаште Транспортный уремысе корным олмыктен пытарыме.

Ты корным шотыш кондаш рӱдолаште илыше-влак деч йодмаш Марий Эл вуйлатыше деке соцкыл гоч пурен. Теве ынде тудо ямде. Красноармейский урем деч тӱҥалын «Ветеран» сад марте корным палемдыме жап деч ончыч тӧрлымӧ, йогын вӱд канализацийым уэмдыме.

Кеҥеж – корным олмыктымо жап. Тиде паша «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект да «Единый Россий» партийын Калык программыж негызеш шукталтеш. Палемдыме жапыштыже ышталтеш, подряд организаций-влак график деч почеш огыт код.

«Йӱштӧ кумылан огыл, а чолга улмыштлан еҥ-влаклан тау. Оласе уремлам да ялласе корным умбакыже тӱшка вий дене шотыш кондаш тӱҥалына!» – палемден Юрий Зайцев.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: Транспортный уремысе корным шотыш кондымо; йогын вӱд канализацийым уэмдыме.

Регион вуйлатышын МАХ-каналже гыч налме фото.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Марий Элыш толын каеныт

Шукерте огыл мемнан республикыш Россий телевиденийын икымше каналжын «Поехали» передачыжын съемочный тӱшкаже толын коштын. Вӱдышыжӧ-влак Мария Осадник ден Евгений лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Пагалыме лудшо йолташ!

1 апрель гыч Россий почто отделенийлаште 2021 ийын кокымшо пелыжлан газетлан возалтме кампаний тӱҥалын Газетлан возалташ тӱрлӧ йӧн уло  лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Вольык озанлык – тӱҥ пукшышына

Пайрем дене Вольык озанлык – тӱҥ пукшышына Пытартыш ийлаште корма базынат кумдаҥын, вольыкнат ешаралтын, лӱштышнат кугемын. Ӱмаште шӧр лӱштыш лудаш…

Добавить комментарий