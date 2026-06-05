«Защитники Отечества» фонд полышым пуа

«Защитники Отечества» фонд ден Марий Эл Правительстве СВО-н ветеранже ден нунын ешыштлан комплексный полышым пуа.

Йодышым писын решатлаш Марий Элыште специальный военный операцийын участникше ден нунын ешыштлан полшымо шотышто республикысе межведомственный комиссий (МВК) пашам ышта. Тудым Правительстве Председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев вуйлата.

Тыге Волжский округышто «Защитники Отечества» фонд, республикын Правительствыже да районысо администраций илыме верым комплексно келыштареныт. Приволжский посёлкышто пелйолан боец Дмитрий Спиридоновын пачерыштыже регионысо филиалын командыже «ушан пӧрт» системым шыҥдарен. Тудлан ушан выключатель ден розетке-влакым, окнам дистанционно почмо да электроприводан штор-влаклан виктарыме системым, ушан колонкым, робот-пылесосым да молымат шынденыт. Тыгак лӱмын келыштарыме парковко верым ыштеныт. Спецоперацийын ветеранжылан парковкым ыштымаште «Защитники Отечества» фондым вуйлатыше Ренат Магсумов полшен.

Марий Элысе Паша да калыкым социально аралыме министерствын полшымыж дене спецоперацийын ныл воинже выплатым налыныт. Эше ик куштылго огыл йодыш – Звенигово районышто илыше Гор Григорянлан Россий гражданствым налаш полшымаш.