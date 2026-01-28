Ыштыш-кучышнам ончыктат

Туризм

Светлана Носова Комментарий Материалым 18 гана онченыт

Москвасе «Гостинный двор» площадкыште «Уникальная Россия» VI ончер-форум почылтын.

Тудо мемнан элын тӱвыра поянлыкшылан, декоративно-прикладной да ювелир сымыктышыжлан пӧлеклалтеш.

Республикна дене «Энсай» марий сувенир салон, «Йошки-Матрешки» кевыт, MARISUVENIR бренд, Йошкар-Оласе турист-увер рӱдер да Марий Эл Республикын туризмым вияҥдыме агентствыже палдарат. Ончер-форум шкенан кидмастар-влакын  ыштыш-кучышыштым ончыкташ да ужалаш веле огыл, икте-весым паша опыт дене, регионысо туризмын вияҥмыже, калыкнан да кундемнан мо дене ойыртемалмыж дене палдараш сай йӧн. Санденак ончерыш толшо уна ден партнёр-влак Марий Элыш толын каяш кумылым ончыктат, палемдат Туризмым вияҥдыме агентствыште.

Снимкыште: Марий Эл гыч мийыше-влак.

Фотом  «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.

 

