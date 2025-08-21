Шийвундо полышым налнет гын

Республик кӧргыштӧ да ӧрдыж гыч толын коштмо туризм шотышто Марий Эл вуйлатышын грантшылан конкурс увертаралтын.
Тудым республикын Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымо шотышто министерстве увертарен. Конкурсыш йодмашым 19 сентябрь марте mecon-tourism@mari-el.gov.ru электрон почтыш колтыман. Чыла йодышым 8 (8362) 45-67-00 телефон номер дене рашемдаш лиеш.
Тений кум номинаций палемдалтын:
- Туризм сферыште деловой мероприятий (конференций, «йыргешке ӱстел», форум);
- Марий Элын кумдыкыштыжо Кугу Отечественный сарыште сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтше турист продукт (турист маршрут);
- Туризм сферыште интернет увер-телекомуникаций сетьлан, тыгак контекст рекламылан, вирусан маркетинглан, интернет-рендинглан, таргетинглан эҥертен, республикын турист куатшым вияҥдаш полшышо комплексный проект.
Грант конкурсыш ушнышо ик йодмашым гына пуэн кертеш. Конкурс гоч шеледыме чумыр грантын кугытшо – 1500000 теҥге. Кажне номинацийлан ойырымо грант 500 тӱжем теҥгеш шуэш.
