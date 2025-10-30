Ынде кугезе уныкам онча

29 октябрьыште Шернур районышто илыше Александра Григорьевна Игнатьевалан 100 ий темын.
Тидын нерген мыланна Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыж гыч увертареныт.
Александра Игнатьева Тоски ялыште шочын-кушкын. Ачаж ден аваже кресаньык лийыныт, нужнан иленыт, да ӱдырлан изинек неле-йӧсым ужаш пернен. Куд ияшыж годым аваж деч посна кодын. Александрам коваж ден кочаже да сокыр ачаже онченыт. Ӱдыр куд класс марте гына тунемын кертын. Ешым пукшаш манын, кугыеҥ-влак дене тӧр пашам ыштен: сорла дене тӱредын, кылтам пидын, вольыкым ончен.
1942 ийыште Александра Григорьевна йолташ ӱдыржӧ-влак дене пырля Асбест оласе фабрично-заводской школыш тунемаш каен. Тушто нуно йӱдшӧ-кечыже гаяк пашам ыштеныт, фронтлан тӱрлӧ детальым ямдыленыт. 1943 ийыште Александра Игнатьевам блокадыш налме Ленинград гыч эвакуироватлыме алюминий заводым чоҥаш колтеныт.
Таче Кугу Отечественный сарын ветеранже, тылын труженикше тиде жапым могыр коваштыже сӱсанен шарналта: моткочак неле пашам ыштыме, йӱштӧ баракыште илыме, талон дене веле кочмо… А эше пашазе-влак коклаште эрык деч посна кодымо да репрессироватлыме еҥ-влак лийыныт. Ӱдыр алюминий заводышто 1949 ий марте пашам ыштен, вара отпускым налын да шочмо кундемышкыже пӧртылын.
Тыштат куштылго лийын огыл. Илен лекташ манын, колхоз пасушто уржавуй ден пареҥгым кычалаш логалын.
1953 ий гыч Александра Григорьевна Майский чодыра участкыште пашам ыштен, вара шочмо Тоски ялысе тӱшка озанлыкыш куснен.
Сарын да пашан ветеранже ик эргым йол ӱмбак шогалтен, кум уныкам ончаш полшен, а нуныжо йӧратыме коваштым ныл шочшышт дене куандареныт. Таче лӱмгече озан ик кугезе уныкаже кушкеш, тудо Йошкар-Олаште ила, коваж деке чӱчкыдын толын коштеш.
Маргарита ИВАНОВА
Снимкыште: юбиляр Александра Игнатьевам Шернур районым вуйлатыше Валентина Таникеева саламла.
Чылдемыр ял шотан администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме фото.