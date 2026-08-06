Ынде агитаций жап толеш

Марий Эл Общественный палатын Мер эскерымаш штабшын тачысе заседанийже гыч икмыняр увер дене палдарена.
Кугыжаныш Думыш сайлымаш
ЦИК-ыш 11 партий документым пуэн. Мемнан ик мандатан 27-ше округыш 11 кандидатым темлыме, 10 регистрироватлыме. Шке еҥже-влакым КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», Пенсионер-влакын партийышт, Российын коммунистше-шамыч да «Зелёные» темленыт.
Ик самовыдвиженец шотышто кидпале ситен огыл, сандене тудын кандидат статусшо вийым йомдара, да регистраций ок лий.
Муниципальный сайлымаш
Кампаний вич муниципалитетыште: Йошкар-Олаште, Волжскышто, Курыкмарий, Кужэҥер да Юрино округлаште – эрта.
Чылаже 119 кандидатым темлыме: «Единая Россия» деч – 50, «Справедливая Россия» деч – 14, ЛДПР деч – 22, КПРФ деч – 16, «Новые люди» деч – 2, «Яблоко» деч – 1, самовыдвиженец – 14. Таче 10 шагат марте 62 еҥым регистрироватлыме.
Политический партий-влак деч документым 6 августышто 18 шагат деч вара налмым чарнат. Регистрацийыш документым 10 август марте налыт.
Округ-влак шотышто тыгайрак сӱрет:
1. Йошкар-Олаште (ешартыш сайлымаш, 2 мандат) – Вашский округышто 1 верыш 6 кандидат, Набережныйыште – 1 верыш 4.
2. Волжскышто (ешартыш сайлымаш, 2 мандат) – Чапаевский округышто 5 кандидат, Пушкинскийыште – 4.
3. Курыкмарий округышто (тӱҥ сайлымаш, 17 мандат) – тӱрлӧ округышто 1 верыш 5-13 кандидат.
4. Кужэҥер округышто (тӱҥ сайлымаш, 15 мандат) – тӱрлӧ округышто 1 верыш 6-8 кандидат.
5. Юрино округышто (тӱҥ сайлымаш, 15 мандат) – тӱрлӧ округышто 1 верыш 11-13 кандидат.
Дистанционный электрон йӱклымаш
Тений республикыштына сайлыше-влаклан электрон йӧн дене дистанционно йӱклаш йӧным ыштыме. Тидлан Кугыжаныш услуго порталыште 3 август гыч 14 сентябрь йотке йодмашым пуыман. Икымше кум кечыште гына 4485 йодмаш пурен.
Маргарита ИВАНОВА.
М.Скобелевын фотожо.