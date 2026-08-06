УВЕР ЙОГЫН

Ынде агитаций жап толеш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 41 гана онченыт

Марий Эл Общественный палатын Мер эскерымаш штабшын тачысе заседанийже гыч икмыняр увер дене палдарена.

Кугыжаныш Думыш сайлымаш
ЦИК-ыш 11 партий документым пуэн. Мемнан ик мандатан 27-ше округыш 11 кандидатым темлыме, 10 регистрироватлыме. Шке еҥже-влакым КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Родина», Пенсионер-влакын партийышт, Российын коммунистше-шамыч да «Зелёные» темленыт.
Ик самовыдвиженец шотышто кидпале ситен огыл, сандене тудын кандидат статусшо вийым йомдара, да регистраций ок лий.

Муниципальный сайлымаш
Кампаний вич муниципалитетыште: Йошкар-Олаште, Волжскышто, Курыкмарий, Кужэҥер да Юрино округлаште – эрта.
Чылаже 119 кандидатым темлыме: «Единая Россия» деч – 50, «Справедливая Россия» деч – 14, ЛДПР деч – 22, КПРФ деч – 16, «Новые люди» деч – 2, «Яблоко» деч – 1, самовыдвиженец – 14. Таче 10 шагат марте 62 еҥым регистрироватлыме.
Политический партий-влак деч документым 6 августышто 18 шагат деч вара налмым чарнат. Регистрацийыш документым 10 август марте налыт.
Округ-влак шотышто тыгайрак сӱрет:
1. Йошкар-Олаште (ешартыш сайлымаш, 2 мандат) – Вашский округышто 1 верыш 6 кандидат, Набережныйыште – 1 верыш 4.
2. Волжскышто (ешартыш сайлымаш, 2 мандат) – Чапаевский округышто 5 кандидат, Пушкинскийыште – 4.
3. Курыкмарий округышто (тӱҥ сайлымаш, 17 мандат) – тӱрлӧ округышто 1 верыш 5-13 кандидат.
4. Кужэҥер округышто (тӱҥ сайлымаш, 15 мандат) – тӱрлӧ округышто 1 верыш 6-8 кандидат.
5. Юрино округышто (тӱҥ сайлымаш, 15 мандат) – тӱрлӧ округышто 1 верыш 11-13 кандидат.

Дистанционный электрон йӱклымаш
Тений республикыштына сайлыше-влаклан электрон йӧн дене дистанционно йӱклаш йӧным ыштыме. Тидлан Кугыжаныш услуго порталыште 3 август гыч 14 сентябрь йотке йодмашым пуыман. Икымше кум кечыште гына 4485 йодмаш пурен.

Маргарита ИВАНОВА.

М.Скобелевын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште самырык-влакын республикысе кадр резервым чумырат

Марий Эл Республикым вуйлатыше А.Евстифеев «Чодырам шындыме всероссийский кече» акций деч вара ПГТУ-н студентше-шамыч дене вашлийын мутланен. Тушто тудо лудаш…
УВЕР ЙОГЫН ӰДЫРАМАШ КОРНО

ШӰМ СУСЫРЫМ ЖАП ЭМЛА…

Алина Семенова (ӱдыр фамилийже – Макарова) Волжский район Руш Шайра ялеш шочын кушкын. Сотнур школым тунем пытарыме деч вара лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Республикын погыжо лийыт

  Юрий Зайцев «Федеральный собственностьышто улшо погым Марий Эл Республикын кугыжаныш собственностьышкыжо налме нерген» кўштымашке кидпалыжым пыштен Россий Федерацийын лудаш…

Добавить комментарий