Ӱдырамаш – ешын рӱдыжӧ
Ӱдырамаш-влакын тӱнямбал кечышт дене эн ончычак шке авам Людмила Яковлевнам, ӱдырем-влак Екатерина ден Маринам, шешкым-влак Ирина ден Татьянам шокшын-шокшын саламлем. Тыгак ӱдырамаш пашаеҥем, бухгалтерем, пасу ден складыште да пакчасаскам фасоватлымаште ыштышем-влакым тышкак ушем, пагалем.
Авам – виян ӱдырамаш. Тудо 30 ий утла верысе почто отделенийым вуйлатен. Мыланна чылажымат – воспитанийым, образованийым – тудо пуэн. Пеш кугу таум каласем ончен да шуарен куштымыжлан. Сулен налме канышыште гынат, тачат мемнан дене пашам ышта, складнам вуйлата. Шешкым-влакат чылан пашаче да чолга улыт.
Ӱдырамаш – кеч-могай ешын рӱдыжӧ, вӱден кайышыже. Сандене чыла ӱдырамашлан тазалыкым, чытышым, ӱдырамаш да ава пиалым тыланем. Икшывыштлан куанен илышт, а нунышт илышыште шке верыштым муышт, сеҥымашке шуышт, вет авалан лач тидыже шерге. Чыла ӱдыр ден ӱдырамашым, ава ден ковам пайремна дене саламлем!
Наталья ИВАНОВА,
сулло фермер.
У Торъял район, Тошто Торъял.
Снимкыште: Наталья Иванова.
Юрий Исаков ямдылен.
Еш альбом гыч налме фото.