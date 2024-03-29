Волжский районлан – 85 ий

Юлсерым чапландарен Элнет…

Юлсер кундем манына ме тиде районым. Но Юлат огыл, а тушко йоген пурышо сӧрал Элнет эҥер тудым марий мутмастар-влакын произведенийлашт гоч чапландарен. Минерал вӱдан Ваштар курык, кумда ончалтышан Яльчик ер, эмлыше лавыра виян Кичиер – чылажат кумылым нӧлтышӧ. Туге гынат кугешнаш таратышыже – тиде пашаче калык. Экономике ден социальный илышыш надырым пыштымылан Россий ден Марий Эл кӱкшытыштӧ тиде район гыч шуко ен почётан лӱмым налын.

Волжский муниципальный районын гербыштыже ӱшан ден чыным иктеш ушышо кандалге тӱсан авыртышыште ший тӱсан кож лӱсым, шиштым да кандаш тӱрлемым ужына. Тидыже лӱсан чодыралан поян кундемын ола да ял шотан кандаш илемым ушен шогымыжым да пашам ты кайык семынак тыршен ыштымыжым ончыкта.

Газетыштына Волжский районын 85 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше выпуск гычат районысо экономикын виян, калыкын пашаче, кундемын поян улмышт шинча ончылнына почылтеш. Районын социальный да экономике велым вияҥ толмо кодшо ийысе ошкылжат тидымак пеҥгыдемда.

Кодшо ийын районысо промышленный предприятий-влак 1472 миллион наре теҥгеаш, але ончылийысе деч 1,5 процентлан шукырак, продукцийым ыштен луктыныт.

А ялозанлыкысе тӱрлӧ собственность форман организаций-влакын вийышт дене 1912,8 миллион теҥгеаш продукцийым ыштен налме, тидыже ончылийысын 85,2 процентше веле лиеш. Тидын годымак агропромышленный комплексым финансироватлаш 26,2 миллион теҥгем колтымо.

Рознице торговльын оборотшо 1751,6 миллион теҥгеш шуын, але 0,6 процентлан кугемын. Общепитын оборотшо 56,8 миллион теҥге лийын, але 0,9 процентлан кушкын.

Ӱмаште район кумдыкышто 16,4 утла тӱжем квадратный метр илыме верым чоҥымо, тидат ончылийысын 73 процентше веле лиеш, но тышечын кугу ужашыже калыкын шке вийже дене ышталтын.

Кодшо ийын индеш тылзыште районысо экономикым да социальный сферым вияҥдаш тӱҥ капиталыш 1286,7 миллион теҥге инвестицийым пыштыме, але ончылийысе деч 28,7 процентлан утларак.

Районын консолидироватлыме бюджетышкыже 235,6 миллион теҥге налог да налог огыл доход пурен, а план почеш 220,8 миллион теҥге палемдалтын ыле. Бюджет 106,7 процентлан шукталтын.

Кугу да кокла кугытан предприятийлаште тылзаш кокла пашадар кодшо ийын январь-сентябрьыште 42121 теҥге лийын, але ончылийысе деч 12,8 процентлан кугемын.

Шкат ужыда, экономикыште кушмаш дене пырля мӧҥгештмашат лийын. Но ӱшанена, районын лӱмгече идалыкше кушкын толмаште у шӱкалтышым ышта.

Ю.Исаковын фотожо.

Z\Исаков\Волжский район\Волжский район администраций зданий; Волжский район эмблеме.