Туткарым иземдаш тунемыныт

Республикысе утарыше-влакын кугу командно-штабной ученийышт эртен.
Кок кече Россий МЧС-ын регионысо управленийжын подразделенийлашт-влак чрезвычайный ситуацийлан ямде улмыштым тергеныт. Тренировко-влак Якимово ял, Нолько ден Куяр посёлко воктенысе кумдыклаште эртеныт. Тушто спасатель-влак тений шошым вӱдыш каен кертше кумдыклаште туткар лийын кертме эҥгекым кораҥдаш тунемыныт. А теве Килемар ден Советский районлаште чодыра пожар-влакым йӧртеныт. Учений сайын эртен, утарыше-влак туткар пагытлан ямде улыт, палемденыт ведомствышто.
