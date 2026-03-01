Россий кӱкшытыштӧ
Пашан чын лектышыже
Марий Эл вуйлатышын кӱштымыж почеш республик правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий Кугыжаныш Думын заседанийыштыже видео-конференц-кыл йӧн дене лийын.
Тушто премьер-министр Михаил Мишустин Россий правительствын 2025 ийысе пашаж нерген отчётым ыштен. Заседанийым тыгак Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов эскерен.
Касвел гычла кугун шыгыремдымым ончыде, Российысе экономике удан огыл вияҥ толын. Премьер-министрын ойлымыж почеш, кодшо ийын эл кӧргыштӧ ыштен налме чумыр продукт 1 процентлан кушкын, а кум ий жапыште – 10 процент утлалан. Тӱҥ отрасльлам налаш гын, промышленный производство 1,3 процентлан (обрабатыватлыше сектор – 3,6 процентлан), ялозанлык 5 процент нарылан кугемыныт. Шурно лектыш ӱмаште пытартыш коло ийлан эн кугу лийын.
Социальный задачым шуктен толмым ончалаш гын, тенийысе 1 январь гыч пашадарын эн изи кугытшо 27 тӱжем теҥгешке нӧлталтын. Тидыже 4,5 миллион утла гражданын пашадарже кушкаш тарата. Кок але утларак йочан ешлан идалыкаш тӱлымаш кушкеш. Тидыже физический лицан доходшо гыч налог иземме кӱшеш пӧртылталтеш. У мере дене 4 миллион утла еш пайдаланен кертеш. Моло шотыштат полыш кушкеш.
«Отчётышто каласыме цифр кукшо статистике гына огыл, а пашан чын результатше, тидыже илышыште сай могырым палдырнышаш», – палемден Дмитрий Троицкий.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: видео-конференц-кыл йӧн дене эртыше заседанийыште.