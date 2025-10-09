МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ял уремыште корным олмыктымо

Юрий Исаков Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Геройын шочмо кечыжлан – пӧлек

Ял уремыште корным олмыктымо

Марий Турек район Кугу Вочарма ялыште тудын эргыже  Совет Союз Герой Сергей Суворовын шочмо кечынже урем мучко автомобиль корным торжественно почмо.  

Ты ялыште Сергей Суворов лӱмеш мемориально-парковый комплекс уло. Тушто кажне ийын геройын шочмо да колымо кечыжлан, 9 Майлан шарнымаш мероприятий эртаралтеш. Тиде ынде сай йӱлаш савырнен.

Но ял мучко корно начар лийын, сандене тудым олмыкташ кӱлмӧ нерген шукертсек кутыреныт. Кодшо ийын Марий Эл вуйлатыше дене вашлиймекат, ты йодышым нӧлталыныт. Юрий Зайцев муниципал корно фонд гыч оксам ойыраш кӱштен. Лачак тидын кӱшеш корным олмыктымо. Ты паша 3,5 миллион теҥгеш шуын.

Олмыктымо пашажым ты район гычак «Спецдорстрой» ООО шуктен. Корным почмашке тудын вуйлатышыже, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Дмитрий Сергеев, Марий Турек район администраций вуйлатышын алмаштышыже Лариса Ложкина, муниципал образований ден верысе кучемын еҥышт, ялысе староста толыныт.

Ял уремыште олмыктымо корным почмаш геройын шочмо кечыжлан сай пӧлек лийын. Тудым порын шарналтыме деч вара  Косолоп клубын пашаеҥже-влак изирак концертым ончыктеныт.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Кугу Вочарма ялыште олмыктымо корным почмо годым.

Марий Турек район администрацийын сайтше гыч налме фото.

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ ЭКОНОМИКЕ

Ший ӱштыштӧ – йошкар тӱрлем

Медведево районлан – 80 ий Ший ӱштыштӧ – йошкар тӱрлем Кандалге тӱсан щитым ший ӱштӧ лопкан пӱчкеш, а тушто лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кугешнена да арален кодена

Тӱвыра поянлык объектлан шотлалтше Шереметьев замокым уэмден омыктымо пашам умбакыже шуят. Марий Эл вулатыше Юрий Зайцев замокын тӱҥ оралтыжым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кол модаш тӱҥалеш

Куйбышев водохранилищын Марий Элыште верланыше кумдыкыштыжо промышленный да любительский амал дене колым кучымо пашам саемдаш манын, вӱдысо биологий ресурс лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий