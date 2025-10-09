Геройын шочмо кечыжлан – пӧлек
Ял уремыште корным олмыктымо
Марий Турек район Кугу Вочарма ялыште тудын эргыже Совет Союз Герой Сергей Суворовын шочмо кечынже урем мучко автомобиль корным торжественно почмо.
Ты ялыште Сергей Суворов лӱмеш мемориально-парковый комплекс уло. Тушто кажне ийын геройын шочмо да колымо кечыжлан, 9 Майлан шарнымаш мероприятий эртаралтеш. Тиде ынде сай йӱлаш савырнен.
Но ял мучко корно начар лийын, сандене тудым олмыкташ кӱлмӧ нерген шукертсек кутыреныт. Кодшо ийын Марий Эл вуйлатыше дене вашлиймекат, ты йодышым нӧлталыныт. Юрий Зайцев муниципал корно фонд гыч оксам ойыраш кӱштен. Лачак тидын кӱшеш корным олмыктымо. Ты паша 3,5 миллион теҥгеш шуын.
Олмыктымо пашажым ты район гычак «Спецдорстрой» ООО шуктен. Корным почмашке тудын вуйлатышыже, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Дмитрий Сергеев, Марий Турек район администраций вуйлатышын алмаштышыже Лариса Ложкина, муниципал образований ден верысе кучемын еҥышт, ялысе староста толыныт.
Ял уремыште олмыктымо корным почмаш геройын шочмо кечыжлан сай пӧлек лийын. Тудым порын шарналтыме деч вара Косолоп клубын пашаеҥже-влак изирак концертым ончыктеныт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Кугу Вочарма ялыште олмыктымо корным почмо годым.
Марий Турек район администрацийын сайтше гыч налме фото.