Аралтыш
Эскерен да шекланен
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже Пашам аралыме да пожар лӱдыкшыдымылык кече эртен.
Тудо производствышто эҥгекыш логалмым кораҥдымашке, паша верыште лӱдыкшыдымылыкым кугемдымашке да арулыкым саемдымашке виктаралтын.
Филиалын структур подразделенийлаштыже пожарым йӧрыктымӧ средствын кузе ыштымыжым, паша ӱзгар ситымым, верлашке олмыкташ лекше бригаде-влакын транспортыштым, пожарный-влакым кӱлеш годым ушаш могай документаций кӱлмым тергыме.
Комиссийын еҥже-влак пашаче ешла дене вашлийыныт, пашам аралыме йодышлам каҥашеныт, санитарный ден быт условийым ончен лектыныт, производствышто лӱдыкшыдымылык кузе эскералтмым акленыт.
Пашаеҥ-влакын шинчымашыштым тергымылан, могай радам дене ыштымыштым да кузе аралалтмыштым рашемдымылан тӱткыш ойыралтын. Нуно тыгак производствышто сусыргымо да корнышто транспорт дене эҥгекыш логалме деч шижтарыме шотан инструктаж ден занятийлаште лийыныт.
«Пашам аралымаш да производствысо лӱдыкшыдымылык эреак тӱткышым йодыт. Тыгай тергымаш мом шукташ кӱлмым рашемдаш веле огыл, тыгак кече еда пашаште шкем эскерыме да шекланыме нерген шарнен шогаш тарата», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: пашаште эреак тӱткӧ лийман.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.