Вуйлатыме мастарлыклан – Марий Элыш

Президент академийысе кугыжаныш виктемын кӱшыл школжын «Кугыжаныш виктемым вуйлатыме мастарлык» профессионал могырым уэш тунем лекме программыже кышкарыште Марий Элыш вес регионла гыч делегаций толын.
Программын темыже – «Селасе педагогический кадр: кызытсе сӱрет, полыш да ончыкылык». Участник-влакым республикнан примерже-влак негызеш кӱкшӧ квалификациян специалист-шамычым ял ден селалаште пашам ышташ кумылаҥдыме опыт дене палдарат. Мероприятий жапыште Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школышто «йыргешке ӱстел» эртен. Тушто Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, респбликын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая лийыныт.
Г.Кожевникова
Фотом Йошкар-Оласе 32-шо №-а школын соцкылысе лаштыкше гыч налме