Корно озанлык
Шотышто кучаш, эрыкташ
«Волго-Вятскуправтодор» ФКУ подряд организаций-влак Марий Эл Республик кумдыкышто телым федерал трассылам шотышто кучаш ямде улыт.
Корныла дене лӱдыкшӧ да кӱрылтыш деч посна кудалышташ лийже манын, 9 тӱжем тонн ошма-шинчал вартышым да 7 тӱжем тонн яндар шинчалым ямдылыме. Но нуным кучылтмаш игече условийым, корно иян але луман улмым онча. Температур мыняр изирак але левырак, ияҥме ваштареш кучылтмо материал тунар шукырак кая.Тачысе кечылан 16 тӱжем тонн тыгай материал гыч 795 утла тоннжым кучылтмо, тидыже чумыр шапашын 4 процентше лиеш.
Леве да ночко шогымо годым корнат утларак локтылалтеш. Тудым тӧрлаш подряд организаций-влакын йӱштӧ асфальт-бетон шапашыштат уло.
Теле жапыште трассым шотышто кучаш 45 единице техникым – 25 комбинироватлыме корно машинам, 5 автогрейдерым, лумым эрыктыше 3 шнекороторым, 6 погрузчикым, бульдозерым да вашталташ лийме оборудованиян 5 тракторым – ямдылыме.
Подряд организаций-влакын тыгак 3 ошма базышт, техникым шогыкташ 3 ырыктыме верышт, водитель-влаклан каналташышт да ырашышт 3 пӧлемышт улыт.
Республикыштына федерал трассын могай улмыжо 10 корно метеостанций да 10 видеоконтроль комплекс полшымо дене эскералтеш. Тидыже диспетчер ден подряд организаций-влаклан корным жапыштыже шотыш кондаш да начар участкым писын эрыкташ але тӧрлаш полша. Корным шотышто кучымо дене кылдалтше чыла техникым ГЛОНАСС спутник навигаций системе дене оборудоватлымаш нунын пашаштым эреак контрольышто кучаш йӧным пуа.
Корнышто неле ситуаций лийме годым тудын дене кудалше-влаклан Федерал корно агентствын «Волго-Вятскуправтодор» ФКУ-жын кече мучко ыштыше диспетчер службышкыжо 8(843) 273-54-08 телефон але утарыше службыш 112 номер дене йыҥгыртыман.
Юрий Исаков.
Авторын фотожо