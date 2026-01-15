Лӱмгече
Возен веле огыл, савырен моштышаш
Волжский район Пӱнчысола ялын шочшыжо, Марий Элын сулло журналистше Галина Якаевалан – 75 ий.
Технический секретарь гыч коммерческий редактор марте – теве тыгай корным эртен тиде чолга ӱдырамаш. Секретарь сомылжо машинке дене печатлаш тунемме да газет пашашке шыҥыме икымше ошкыл гына лийын. Вес ошкылат кужунак вучыктен огыл – вич тылзе гыч совет паша да быт отделыш корреспондентлан налыныт.
А ты отделын тарватыдыме темыже лийынжат огыл. Шурным погымо да пареҥгым лукмо годым Галина Якаева эсогыл МВД пашаеҥ дене пырля рейдышкат коштын. Тиде мо, вуйшиймаш почеш тергаш республикнан ик тора кундемышкыже, Кужэҥер район Руш Шой велке, АН-2 самолёт дене чоҥешташыже логалын. Тунам тушко автобусат кудалыштын огыл. «Кукурузникын» южышто я волен, я кӱзен кайымыж дене йӧсланашыжат пернен, но чытен. Тусо участковый больницын тӱҥ врачше шотышто шылталымашан серыш-влак почеш материалже лекмеке, калыкым пагалыдыме еҥым пашаж гычат кораҥденыт. Манмыла, йӧсланен коштмыжо арам лийын огыл.
Вес кугу ошкылжо – куд ий гыч серыш да рабселькор отделым вуйлаташ тӱҥалын. Ынде утларакше лудшо-влак дене пашам ышташыже пернен. Нунын коклаште киндын акше нерген кугу мутланымашым тарватен. Тудыжо кужу жап шуйнен. Вара «йыргешке ӱстел» воктене каҥашымашым эртарен. Тыге организатор койышыж денат ойыртемалт шуктен, да тидым пашаште ужде кертын огытыл.
Перестройко пагытыште редакцийыште оксам шке ыштыме нергенат шонаш пижыныт. Галина Антоновнан организационный пашалан кумылан улмыжым шотыш налын, коммерческий пашам вӱдаш ӱшаненыт. Тылеч изиш ончычрак тӱлыман тичмаш страницым ямдылен улмаш. Тушто шуко отраслян ик производственно-коммерческий фирме дене палдарен. Тидыжат ты пашаш лач тудым темлаш таратен.
Вараже, рекламым да тӱлыман материалым кычалын, могай гына организаций дене кылым ыштен огыл. Газетнан 75 ияш лӱмгечыжым палемдыме годым кугу пашам шуктымыжо раш палдырнен. Пайремым М.Шкетан лӱмеш драмтеатр деч вара ик рестораныште эртарыме. Пеш поян ӱстел лийын. Да чыла тидлан шуко спонсорым кычалашыже логалын, вет правительствын ойырымо окса роскотын ужашыжлан гына ситен. Иктышт окса дене полшеныт гын, весышт продукт ден сатум пуэныт. Совет паша да быт, серыш да рабселькор отделлаште ыштыме годсек палыме вуйлатыше-влак йодмылан тореш вашештен огытыл. Адакше спонсор полышым пуышо предприятий-влаклан кугыжаныш велым налог шотышто льгот лийын.
Илыш нелеммылан кӧра газетнан тиражше волаш тӱҥалын ыле. Лудшым савыраш лотерей модышым эртараш келшыме. А призшым рекламе кӱшеш кычалме. Тунам бартер озаланыме годым рекламым пуышо-влак кокла гыч южышт шкештак сату дене тӱлаш тӱҥалыныт. Но шергаканраклан кутырен келшаш логалын. Тыгайже подписке эртыме кажне пел ийлан мо-гынат лийын. Да бартер пагыт эртымекат, ты йӧнлан эҥертыме.
Тиде веле огыл, шкенан пашаеҥ-влаклан пӧръеҥ ден ӱдырамаш пайремла лӱмеш, тыгак икшыве-влаклан У ий вашеш ятыр ий почела пӧлекым рекламе кӱшешак ситарыме. Чыла тидлан материалым коммерческий редактор шке ыштен шуктен огыл гын, журналист-влакымат ушен.
А тӱлыман материалым ышташ куштылго огыл, шкешотан мастарлык лийшаш. Рекламым пуышылан производствыш келгын шыҥен ончыктымо кӱлеш. Ӱмбачын возымо дене тудым йомдарашат лиеш. Сандене рекламе дене пашам ыштыше возен веле огыл, тыгак тудым пуышым савырен моштышаш. Галина Антоновна лач тыгай улмыж дене ойыртемалтын. Сулен налме канышыш лекмекыжат, «Марий Эл» газетлан кугун полшен.
Галина Антоновнам лӱмгечыж дене саламлена. Ончыкыжат таза да пагалыме лияш, газетланна ӱшанле кодаш тыланена!
Юрий ИСАКОВ.
Фотом газет редакцийын архивше гыч налме.