Владимир велыш корно почылтеш 

Марий Эл ден Владимир область коклаште туризм сферыште ваш келшен пашам ыштыме шотышто ойпидыш ышталтын.
Документыш шке кидпалыштым республикнан промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин ден Владимир область велым предпринимательстве да туризм министр Юлия Бояркина пыштеныт. Тиде Владимир областьын губернаторжо Александр Авдеевын вуйлатыме делегацийжын мемнан республикыш пашаче визит дене толын кайымышт годым эртарыме совещанийыште лийын.
Тушто Российысе кок субъектын келшымаш кылышт да турист куатышт, оласе йырвелым йӧнаным ыштыме дене кылдалтше йодыш-влакым каҥашеныт. Регион вуйлатыше Юрий Зайцев толшо уна-влакым саламлышыжла палемден: Владимир область дене партнёр кылым ыштымаш турист-влакын чотыштым кугемдаш ешартыш шӱкалтыш лийын кертеш. Нуным вашлияш Марий Элыште унагудо комплекс, глемпинг-влак ешаралтыт, турист маршрут-влак келыштаралтыт, услуго сферат саем толеш. Марий Элыште транспорт инфраструктур вияҥеш, шкенан аэропортна уэмдалтеш, Юл эҥерыште круизыш кошташ у причал-влак чоҥалтыт. Чыла тиде Россий Президент Владимир Путинын темлымыж почеш «Туризм да унам вашлийме индустрий» национальный проект почеш чыла тиде шукталтеш.
2025 ийыште гына республикыш пел миллион наре турист толын каен, парыш 2,7 миллиард теҥгеш шуын. «Йошкар-Ола – Российын креативный рӱдолаже» марий оланан турист кодшо ышталтын. Ончыкыжым «Республик – миниатюрышто» парк- тоштерым, Воскресенский проспектым уэмдаш да «Ола-чодыра» проектым илышыш шыҥдараш палемдыме.
Совещанийыште тыгак Владимир областьысе Кольчугино олаште турист маршрутым вияҥден колтымо нергенат мутланеныт. Ты областьын губернаторжын икымше алмаштышыже Дмитрий Лызлов Владимир олаш да «Золотое кольцо» маршрутыш пурышо моло олашке мияш ӱжын.
Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин мемнан регионысо калыкын ойыртемалтше тӱвыран ден йӱлан улмыжым палемден, а тиде – этнотуризмым вияҥдаш сай негыз.
Владимир область гыч толшо делегацийым тудын губернаторжо Александр Авдеев вуйлатен. Юрий Зайцев дене вашлиймаште нуно коктынат оласе йырвелым чыла шотыштат йӧнаным ыштыме пырля пашан сай лектышыже экономикым вияҥдаш да граждан-влакын илышыштым саемдаш полшышаш манын, кугу ӱшаным ыштеныт.
Владимир область гыч толшо уна-влакым Йошкар-Олаште поян тӱвыра программе да турист объектлаш экскурсий-влак вученыт. Иктыже Медведево районысо «ВӱдЛэнд» каныме базыш лийын. Тушто республикын турист куатше дене презентаций, ончер, мастер-класс гоч палдареныт.
Ончыктен кодыман, 21 декабрь гыч Йошкар-Ола ден Владимир ола коклаште кӱртньыгорно кыл угыч лиеш. Тидын дене пырля Санкт- Петербургыш коштшо поезд кызытсе семын ныл кечылан ик гана веле огыл, а кече коден кошташ тӱҥалеш. Тудын вагонлаштыже Нижний Новгород, Иваново, Ярославль марте миен шуаш йӧн уло. Поездыште Владимирыш кайыше вагоным тений октябрьыште кораҥденыт. Тунамак элнан йӱдвел рӱдолашкыже рейсат шагалемын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.