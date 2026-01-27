Визытын таҥасат

САМЫРЫК ТУКЫМ

Таче Йошкар-Оласе медицине колледжыште «Профессионал-влак» Профессиональный мастарлык шотышто всероссийский чемпионат толкынын регионысо йыжыҥже стартым налын.  

Колледжын площадкыштыже вич конкурсант «Медицине да социальный полыш» компетенций дене шке мастарлыкшым ончыктен. Ончылно – эше кок кече, кок тӱрлӧ тергымаш.

Чемпионат «Самырык тукым да йоча-влак» национальный проектын «Профессионалитет» федерал проектшын кышкарыштыже илышыш пурталтеш. Тудым Россий Федераций правительствын полшымыж дене элнан Просвещений министерствыже эртара, федерал оператор – Профессионал образованийым вияҥдыме институт.

Маргарита ИВАНОВА.

Л.Рычкован фотожо.

