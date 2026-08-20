Демографий
Витле гыч нылытше
Марий Эл гыч ныл предприятий демографийлан корпоратив велым полшымо дене Россий рейтингыште топ-50 радамыш пурен.
Россий правительстве председательын икымше алмаштышыже Денис Мантуров ден правительстве председательын алмаштышыже Татьяна Голикова демографий йодыш дене совещанийым эртареныт. Регионласе предприятийлаште корпоративный демографий стандартым илышыш пуртен толмаш теме посна каҥашалтын. Совещанийыште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев лийын.
Икымше вице-премьер палемден: демографий политикым шуктымылан кугыжаныш вуйын шога. Тыгодым йочам ышташ шонымылан паша, доход да профессиолнально вияҥаш йӧн улмо влиянийым ыштат. Сандене тыште пашам пуышо-влакын чолгалыкышт кӱлешан.
«Предприятий-влакын социально мутым кучымышт кугыжаныш велым вашла вашештыме дене пеҥгыдемдалтшаш. Мутлан, тений гыч йоча шочмылан пашам пуышо велым ик миллион наре теҥгем тӱлымаш физический лицан доходшо гыч налогым да страховой взносым тӱлымӧ деч утара. Парыш гыч налогым тӱлымӧ годым гына тиде роскот шотыш налалтеш», – каласен Денис Мантуров.
Икымше вице-премьер палемден: регион-влакын вуйлатышышт ден бизнес тӱрыс налмаште ты корно дене пашам вияҥдаш ямде улыт.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын ойлымыж почеш, республикыштына бизнес тидын деч ӧрдыжеш ок код.
«Кызытак 40 утла процент пашаеҥым полшымо ешартыш мер шотышто коллективный договор дене авалтыме. Тиде илыме вер шотышто йӧным ыштымаш, ик гана пособийым тӱлымаш, диспанцеризаций, мӱшкыранлан полыш, келшыше паша график, 1-5 класслаште тунемше-влакын ачашт-аваштлан ешартыш каныш кече, санаторийыш да йоча лагерьыш путёвкылан тӱрыснек але ужашым тӱлымаш. Мемнан ешыштына йоча утларак шочшо манын, кугыжаныш да бизнес дене пырля умбакыже условийым ышташ тӱҥалына», – каласен Юрий Зайцев.
Ты паша негызешак республикнам федерал кӱкшытыштӧ палемденыт. Россий КПД (демографийлан корпоратив велым полшымо)-рейтингыш элысе эн сай 50 промышленный предприятий пурен гын, Марий Эл гыч – ныл организаций. Ты радамыште «Феррони Йошкар-Ола» ООО, «Марий целлюлоз-кагаз комбинат» АО, «Акашевский» сурткайык фабрике» ООО, «Красногорский автофургон комбинат» АО улыт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Татьяна Голикова ден Денис Мантуров.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.