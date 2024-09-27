УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын кандашымше созыв Кугыжаныш Погынжын республиканский сайлымаш округышто сайлыме депутатше-влакым регистрироватленыт

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 24 гана онченыт

Марий Эл Республикын кандашымше созыв Кугыжаныш Погынжын  республиканский  сайлымаш округышто сайлыме регистрироватлыме депутатше-влакын  спискышт

 

«Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын Марий региональный пӧлкаже

  1. Александров Эдуард Васильевич, шочмо кечыже – 1977 ий 12 май, шочмо верже – Марий АССР-ысе Волжский район Сотнур села, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – «Социальный  ден гуманитарный шинчымаш институт» кугыжаныш огыл  образовательный  тӧнеж, 2009 ий,  пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Марий Эл Республикын мер-политик рӱдерже» Марий Эл Республикын кугыжаныш  бюджет  тӧнежше, директор, Марий мер каҥаш регион-влак кокласе  марий мер толкынын оньыжаже.
  2. Бочкарёв Василий Михайлович, шочмо кечыже – 1973 ий 7 декабрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Морко  район Шеҥше села,  илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – Марий кугыжаныш университет,1995 ий,  пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Россий верч» калык фронт» общероссийский  мер толкынын корпоративный  секторыштыжо мер проект-влакым тєрлен шогышо  управлений, управлений начальник
  3. Васютин Михаил Зиновьевич, шочмо кечыже – 1959 ий 16 июнь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Курыкмарий район Микрӓк села,  илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – Озаҥ культур  кугыжаныш институт, 1981 ий,  пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – Марий Эл Республикым  Вуйлатышын  администацийже, Марий Эл Республик  Правительстве Председательын  Икымше алмаштышыже, «Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын членже.
  4. Иманаев Эдуард Аркадьевич, шочмо кечыже – 1977 ий 31 октябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Волжский район Кӱшыл Азъял ял,  илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Медведево район, Шоядӱр ял,  профессиональный образованийже – «Марий кугыжаныш университет» кӱшыл образований федеральный кугыжаныш  бюджет  образовательный тӧнеж, 2021 ий,   пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – Марий Эл Республикын «Марий книга издательстве» кугыжаныш  автоном тӧнежше, директор, «Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын членже.
  5. Майоров Александр Иванович, шочмо кечыже – 1973 ий 9 октябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Йошкар-Ола, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Медведево район, Медведево посёлко,  профессиональный образованийже – Марий кугыжаныш технический университет, 1995 ий,   пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Марий Эл Республикысе  профсоюз организаций-влакын ушемышт» ушем, ушемын  председательже,  «Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын членже.
  6. Мартынов Сергей Александрович, шочмо кечыже – 1959 ий 22 август, шочмо верже – Горьковский областьысе Шатки-1 села,  илыме вержын адресше – Москва ола, профессиональный образованийже – Ленин орденан М.И.Калинин лӱмеш Ленинградский политехнический  институт, 1982 ий,   пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – Россий Федераций  Федеральный Погынымашын  Федераций Советше, Россий Федерацийын  сенаторжо – Марий Эл Республик кугыжаныш кучемын законодательный (представительный)  органже деч  представитель, Федераций Советын Обороно да лӱдыкшыдымылык  комитетшын  председательжын  икымше алмаштышыже.
  7. Пуртов Виталий Дмитриевич, шочмо кечыже – 1964 ий 24 ноябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе У Торъял район Талманъял, илыме вержын адресше – Москва ола,  профессиональный образованийже – Йошкар-Ола технологий техникум, 1987 ий,   пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Тополь»  ООО, директор,  «Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын членже.
  8. Салдаев Борис Валерьевич, шочмо кечыже – 1978 ий 24 июль, шочмо верже – Марий АССР-ысе Курыкмарий район Марьясола ял, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – «Юл кундем кугыжаныш технологий  университет» кӱшыл образований  федеральный кугыжаныш  бюджет образовательный тӧнеж,  2023  ий,   пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – военнослужащий.
  9. Смирнов Александр Алексеевич, шочмо кечыже – 1979 ий 25 сентябрь, шочмо верже –  Марий АССР-ысе Кужэҥер район Кужэҥер посёлко, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Советский район Вечын  села,  профессиональный образованийже – Н.К.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш педагогике институт, 2002 ий,    пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем –«Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын Марий региональный пєлкаже, Региональный исполнительный комитетым вуйлатыше, «Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын членже.
  10. Сташкевич Александр Михайлович, шочмо кечыже – 1957 ий 25 декабрь, шочмо верже – Свердлов область Первоуральск оласе Кузино станций, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Волжск ола, профессиональный образованийже – Уральский лесотехнический институт,  1983 ий,    пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Марий целлюлоз-кагаз комбинат» АО,  генеральный директор,  «Единый Россий»  Всероссийский  политический партийын членже.

«Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын Марий республиканский  пєлкаже

  1. Аблязова Оксана Александровна, шочмо кечыже – 1975 ий 1 март, шочмо верже – Марий АССР-ысе Волжск ола, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Волжск ола,  профессиональный образованийже – Уральский  кугыжаныш юридический академий,  1997 ий,    пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын Марий республиканский  пӧлкаже, КПРФ-ын  Волжский верысе  пєлкажын  комитетшын икымше секретарьже,  «Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын членже, КПРФ Марий республиканский пӧлка комитетын  бюро членже.
  2. Туманов Александр Сергеевич, шочмо кечыже – 1995 ий 25 ноябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Йошкар-Ола, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола,   профессиональный образованийже – «Экономикын кӱшыл школжо» национальный шымлыше  университет» кӱшыл образований федеральный  кугыжаныш автоном образовательный тӧнеж, 2020 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «ЭКО-Транс» ООО, юрисконсульт, «Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын членже.

ЛДПР политический партий – Российын либерально-демократический партийжын Марий региональный пӧлкаже

1.Шерстобитов Алексей Вячеславович, шочмо кечыже – 1985 ий 8 апрель, шочмо верже –  Марий АССР-ысе Медведево район Руэм  посёлко,  илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола,   профессиональный образованийже – Марий кугыжаныш  технический университет, 2007 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер,  айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – шкалан шке паша верым ситарыше, ЛДПР политический партий – Российын либерально-демократический партийже политический партийын членже, ЛДПР политический партий – Российын либерально-демократический партийже политический партийын Марий региональный пӧлкажын  координаторжо

Фотом Марий Эл Избиркомын соцкыл лаштыкше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кажне вер калыклан йӧнан лийшаш

Йошкар-Олаште, Сомбатхей кундемыште, Тазалык аллей – олаште илыше-влакын ик эн йӧратыме верышт. А кызыт тудо олаште илаш сай йӧным лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Пенсий фонд увертара: Пукшышым йомдарымылан…

16 ноябрьыште Йошкар-Ола – Козьмодемьянск кугорнышто лийше шучко аварийыште ӱмыр лугыч лийше-влакын лӱмыштым рашемдыме деч вара Россий Пенсий фондын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Землякна-влакат Ленинград мландым араленыт

Санкт-Петербургысо да Ленинград областысе марий-влакын «Ший корно» калыкле-тӱвыра мер автономийышт (вуйлатышыже – Е.Соловьева) Сеҥымашын 75 ияш лӱмгечыжлан сай пӧлекым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий