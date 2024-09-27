Марий Элын кандашымше созыв Кугыжаныш Погынжын республиканский сайлымаш округышто сайлыме депутатше-влакым регистрироватленыт

Марий Эл Республикын кандашымше созыв Кугыжаныш Погынжын республиканский сайлымаш округышто сайлыме регистрироватлыме депутатше-влакын спискышт
«Единый Россий» Всероссийский политический партийын Марий региональный пӧлкаже
- Александров Эдуард Васильевич, шочмо кечыже – 1977 ий 12 май, шочмо верже – Марий АССР-ысе Волжский район Сотнур села, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – «Социальный ден гуманитарный шинчымаш институт» кугыжаныш огыл образовательный тӧнеж, 2009 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Марий Эл Республикын мер-политик рӱдерже» Марий Эл Республикын кугыжаныш бюджет тӧнежше, директор, Марий мер каҥаш регион-влак кокласе марий мер толкынын оньыжаже.
- Бочкарёв Василий Михайлович, шочмо кечыже – 1973 ий 7 декабрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Морко район Шеҥше села, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – Марий кугыжаныш университет,1995 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Россий верч» калык фронт» общероссийский мер толкынын корпоративный секторыштыжо мер проект-влакым тєрлен шогышо управлений, управлений начальник
- Васютин Михаил Зиновьевич, шочмо кечыже – 1959 ий 16 июнь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Курыкмарий район Микрӓк села, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – Озаҥ культур кугыжаныш институт, 1981 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – Марий Эл Республикым Вуйлатышын администацийже, Марий Эл Республик Правительстве Председательын Икымше алмаштышыже, «Единый Россий» Всероссийский политический партийын членже.
- Иманаев Эдуард Аркадьевич, шочмо кечыже – 1977 ий 31 октябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Волжский район Кӱшыл Азъял ял, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Медведево район, Шоядӱр ял, профессиональный образованийже – «Марий кугыжаныш университет» кӱшыл образований федеральный кугыжаныш бюджет образовательный тӧнеж, 2021 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – Марий Эл Республикын «Марий книга издательстве» кугыжаныш автоном тӧнежше, директор, «Единый Россий» Всероссийский политический партийын членже.
- Майоров Александр Иванович, шочмо кечыже – 1973 ий 9 октябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Йошкар-Ола, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Медведево район, Медведево посёлко, профессиональный образованийже – Марий кугыжаныш технический университет, 1995 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Марий Эл Республикысе профсоюз организаций-влакын ушемышт» ушем, ушемын председательже, «Единый Россий» Всероссийский политический партийын членже.
- Мартынов Сергей Александрович, шочмо кечыже – 1959 ий 22 август, шочмо верже – Горьковский областьысе Шатки-1 села, илыме вержын адресше – Москва ола, профессиональный образованийже – Ленин орденан М.И.Калинин лӱмеш Ленинградский политехнический институт, 1982 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – Россий Федераций Федеральный Погынымашын Федераций Советше, Россий Федерацийын сенаторжо – Марий Эл Республик кугыжаныш кучемын законодательный (представительный) органже деч представитель, Федераций Советын Обороно да лӱдыкшыдымылык комитетшын председательжын икымше алмаштышыже.
- Пуртов Виталий Дмитриевич, шочмо кечыже – 1964 ий 24 ноябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе У Торъял район Талманъял, илыме вержын адресше – Москва ола, профессиональный образованийже – Йошкар-Ола технологий техникум, 1987 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Тополь» ООО, директор, «Единый Россий» Всероссийский политический партийын членже.
- Салдаев Борис Валерьевич, шочмо кечыже – 1978 ий 24 июль, шочмо верже – Марий АССР-ысе Курыкмарий район Марьясола ял, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – «Юл кундем кугыжаныш технологий университет» кӱшыл образований федеральный кугыжаныш бюджет образовательный тӧнеж, 2023 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – военнослужащий.
- Смирнов Александр Алексеевич, шочмо кечыже – 1979 ий 25 сентябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Кужэҥер район Кужэҥер посёлко, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Советский район Вечын села, профессиональный образованийже – Н.К.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш педагогике институт, 2002 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем –«Единый Россий» Всероссийский политический партийын Марий региональный пєлкаже, Региональный исполнительный комитетым вуйлатыше, «Единый Россий» Всероссийский политический партийын членже.
- Сташкевич Александр Михайлович, шочмо кечыже – 1957 ий 25 декабрь, шочмо верже – Свердлов область Первоуральск оласе Кузино станций, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Волжск ола, профессиональный образованийже – Уральский лесотехнический институт, 1983 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Марий целлюлоз-кагаз комбинат» АО, генеральный директор, «Единый Россий» Всероссийский политический партийын членже.
«Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын Марий республиканский пєлкаже
- Аблязова Оксана Александровна, шочмо кечыже – 1975 ий 1 март, шочмо верже – Марий АССР-ысе Волжск ола, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Волжск ола, профессиональный образованийже – Уральский кугыжаныш юридический академий, 1997 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын Марий республиканский пӧлкаже, КПРФ-ын Волжский верысе пєлкажын комитетшын икымше секретарьже, «Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын членже, КПРФ Марий республиканский пӧлка комитетын бюро членже.
- Туманов Александр Сергеевич, шочмо кечыже – 1995 ий 25 ноябрь, шочмо верже – Марий АССР-ысе Йошкар-Ола, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – «Экономикын кӱшыл школжо» национальный шымлыше университет» кӱшыл образований федеральный кугыжаныш автоном образовательный тӧнеж, 2020 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – «ЭКО-Транс» ООО, юрисконсульт, «Россий Федерацийын Коммунистический партийже» политический партийын членже.
ЛДПР политический партий – Российын либерально-демократический партийжын Марий региональный пӧлкаже
1.Шерстобитов Алексей Вячеславович, шочмо кечыже – 1985 ий 8 апрель, шочмо верже – Марий АССР-ысе Медведево район Руэм посёлко, илыме вержын адресше – Марий Эл Республикысе Йошкар-Ола, профессиональный образованийже – Марий кугыжаныш технический университет, 2007 ий, пашам ыштыме але служитлыме тӱҥ вер, айлыме должность/пашам ыштыме ойыртем – шкалан шке паша верым ситарыше, ЛДПР политический партий – Российын либерально-демократический партийже политический партийын членже, ЛДПР политический партий – Российын либерально-демократический партийже политический партийын Марий региональный пӧлкажын координаторжо
Фотом Марий Эл Избиркомын соцкыл лаштыкше гыч налме.