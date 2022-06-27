Вич вузышто – 87 верым

|Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыже кӱшыл шинчымаш программе шотышто целевой тунеммаш нерген ойпидышым ышташ тӱҥалеш.
Россий Федерацийын Минздравше Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжлан 2022/2023 тунемме ийыште медицине вузлаште целевой вер-влаклан квотым пеҥгыдемден. Регионна гыч абитуриент-шамычлан чылаже 87 бюджет верым ойырымо.
Марий Эл гыч целевик-влакым Российын вич вузыштыжо – Ижевск кугыжаныш медицине академийыште, Киров ден Казань кугыжаныш медицине университетлаште, Чуваш ден Марий кугыжаныш университетлаште – туныкташ ямде улыт.
«Эмлыме паша» специальностьлан 55 верым ойырымо, «Педиатрийлан» – 25, «Стоматологийлан» – 4, «Медицине биохимийлан» – 1, «Медико-профилактический паша» специальностьлан – 2 верым.
Медицине вузлашке тунемаш пураш кумылан абитуриент-влакым 29 июнь гыч 7 июль марте 10 гыч 15 шагат йотке Йошкар-Оласе медицине колледжыште (Йошкар-Ола, Пролетарский урем, 68-ше №-ан пӧрт, 103-шо кабинет) вучат.
Ойпидышым ыштыме радам нерген чыла уверым http://old.mari-el.gov.ru/Z/minzdrav/Pages/training.aspx адрес дене рашемдаш лиеш.
М.ИВАНОВА