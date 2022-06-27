УВЕР ЙОГЫН

Вич вузышто – 87 верым

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 10 гана онченыт
Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыже кӱшыл шинчымаш программе шотышто целевой тунеммаш нерген ойпидышым ышташ тӱҥалеш.

Россий Федерацийын Минздравше Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжлан 2022/2023 тунемме ийыште медицине вузлаште целевой вер-влаклан квотым пеҥгыдемден. Регионна гыч абитуриент-шамычлан чылаже 87 бюджет верым ойырымо.

Марий Эл гыч целевик-влакым Российын вич вузыштыжо – Ижевск кугыжаныш медицине академийыште, Киров ден Казань кугыжаныш медицине университетлаште, Чуваш ден Марий кугыжаныш университетлаште – туныкташ ямде улыт.

«Эмлыме паша» специальностьлан 55 верым ойырымо, «Педиатрийлан» – 25, «Стоматологийлан» – 4, «Медицине биохимийлан» – 1, «Медико-профилактический паша» специальностьлан – 2 верым.    

Медицине вузлашке тунемаш пураш кумылан абитуриент-влакым 29 июнь гыч 7 июль марте 10 гыч 15 шагат йотке Йошкар-Оласе медицине колледжыште (Йошкар-Ола, Пролетарский урем, 68-ше №-ан пӧрт, 103-шо кабинет) вучат.

Ойпидышым ыштыме радам нерген чыла уверым http://old.mari-el.gov.ru/Z/minzdrav/Pages/training.aspx адрес дене рашемдаш лиеш.

М.ИВАНОВА
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