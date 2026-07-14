Верыш лектын

У Торъял муниципал округышто Россий калык-влак ассамблейын верысе пӧлкажым ыштеныт.
Кодшо кечылаште тушто тидын шотышто учредительный погынымаш эртен. Мероприятийыште Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын пашажым жаплан шуктышо, Россий калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева ден Российысе грузин-влакын федерал тӱвыра-калыкле автономийыштын президентше, Российысе калык-влакын пӧртышт пелен мер-калыкле тӱвыра ушем-влакын пашаче тӱшкажым вуйлатыше Давид Цецхладзе лийыныт.
Погынымашке толшо-влак икой дене верысе пӧлкан уставшым, вич еҥан советшым пеҥгыдемденыт. Организацийым вуйлаташ У Торъял округышто Социальный обслуживатлыме комплексный рӱдерын директоржо Галина Звягинцевалан ӱшаненыт.
Лариса Николаевна погынышо-влакым пӧлкам ыштыме дене саламлен. Пайрем кумылым тӱвыра программе нӧлтен. Уна-шамычым национальный вургемым чийыше тунемше-влак вашлийыныт. Ассамблейын регионысо пӧлкажын еҥже-влак тыгак концертым сӧрастараш полшеныт.
Лариса Яковлеван палемдымыж почеш, республикысе пӧлка тачысе кечылан кундемыште илыше 20 утла калыкым уша, а верлаште тыгай организаций-влакым ыштымаш – ассамблейын вияҥме ик тӱҥ направленийже.
Мероприятийыш погынышо-влак «Пересвет» имне клубышто, Шӱкшан богатырский заставыште лийыныт.
Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме