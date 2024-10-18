«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

«Чодырам уэмдена»

Светлана Носова Comment(0) Материалым 5 гана онченыт

Медведево районысо Куяр лесничествыште «Чодырам аралена» акций эртен.
7 гектар кумдыкыш 18 тӱжем пӱнчӧ озымым вераҥдыме. Пушеҥгым шындыме акцийыш республикысе Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме шотышто министерствын, ты ведомствышто улшо организаций-влакын еҥышт ушненыт.
Шыжым у чодырам шындыме пашам кажне районышто ворандарат, тыгак 2010 ийыште йӱлышӧ чодыра олмышкат изи пушеҥге-влакым вераҥдат. Министерстве вуйлатыше Алексей Киселевын ойлымыж почеш, тений ты акций элыштына кудымшо гана эрта. Чумыржо 70 миллион пушеҥгым шындаш палемдыме.
Светлана Носова
Фотом министерствын соцкыл лаштыкше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Шӱкшакым ойыркалена гына…

  Марий Элыште шӱкшакым йӱлалтыме завод огеш лий. Лишыл жапыште Марий Элыште шӱкшакым сортироватлыме ныл у комплексым чоҥат да лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Ок мондо калык нунын лӱмыштым…

Калыкнан эртыкшым шымлыше-шанчызе-влак марий калыкна верч тӱрлӧ пагытыште тыршыше, шке вӱрыштымат чаманыде, эрык верч кредалше тале еҥ-влак коклаште Болтушым, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Марий рӱдолаште «Марий парк» лиеш…

Но тиде эше шонымаш веле. Эртыше кечылаште Мер Каҥаш «Марий паркым» ышташ шонымашым 2023 ийлан «Ола сынан кумдыкым тӱзатымаш» лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий