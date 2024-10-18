«Чодырам уэмдена»

Медведево районысо Куяр лесничествыште «Чодырам аралена» акций эртен.

7 гектар кумдыкыш 18 тӱжем пӱнчӧ озымым вераҥдыме. Пушеҥгым шындыме акцийыш республикысе Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме шотышто министерствын, ты ведомствышто улшо организаций-влакын еҥышт ушненыт.

Шыжым у чодырам шындыме пашам кажне районышто ворандарат, тыгак 2010 ийыште йӱлышӧ чодыра олмышкат изи пушеҥге-влакым вераҥдат. Министерстве вуйлатыше Алексей Киселевын ойлымыж почеш, тений ты акций элыштына кудымшо гана эрта. Чумыржо 70 миллион пушеҥгым шындаш палемдыме.

Светлана Носова

Фотом министерствын соцкыл лаштыкше гыч налме.