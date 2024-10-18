Медведево районысо Куяр лесничествыште «Чодырам аралена» акций эртен.
7 гектар кумдыкыш 18 тӱжем пӱнчӧ озымым вераҥдыме. Пушеҥгым шындыме акцийыш республикысе Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме шотышто министерствын, ты ведомствышто улшо организаций-влакын еҥышт ушненыт.
Шыжым у чодырам шындыме пашам кажне районышто ворандарат, тыгак 2010 ийыште йӱлышӧ чодыра олмышкат изи пушеҥге-влакым вераҥдат. Министерстве вуйлатыше Алексей Киселевын ойлымыж почеш, тений ты акций элыштына кудымшо гана эрта. Чумыржо 70 миллион пушеҥгым шындаш палемдыме.
Светлана Носова
Фотом министерствын соцкыл лаштыкше гыч налме.
«Чодырам уэмдена»
Медведево районысо Куяр лесничествыште «Чодырам аралена» акций эртен.