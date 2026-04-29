Марий Элыште пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министрын пашажым жаплан шукташ Эдуард Щекуриным шогалтеныт.
Тидын шотышто Марий Эл вуйлатыше указыш кидпалыжым пыштен. Эдуард Александрович Сахалин кундемыште шочын кушкын, «чодыра паша» специальность дене Марий политех институтым тунем лектын. 1985 ийыште Марий АССР-ын Чодыра озанлык министерствыжын чодыра комбинатыштыже инженер-биохимиклан ышташ тӱҥалын. Вара Росприроднадзорын Юл-Виче межрегиональный управленийжын вуйлатышыжын алмаштышыжлан ыштен. Марий Элын сулло лесоводшо.
Снимкыште: Эдуард Щекурин (шола гыч икымше).
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.