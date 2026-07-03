МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Ола – чодыра»

Юрий Исаков Комментарий Материалым 57 гана онченыт

Йодыштмашке ушныза

«Ола – чодыра»

Йошкар-Олаште, Калык-влакын келшымашышт пӧртыштӧ, «Ола – чодыра» ландшафт паркын тӱҥ шонымашыж дене палдарыме.

Олан у рӱдерже могайрак лийын кертеш? Ола ден пӱртӱс ик тичмаш кумдыкыш ушнат, а марий йӱла жаплан  келшышын тӱзатымашке ойыртемалтше тӱсым пурта.

Тиде тӱҥ шонымашым Москвасе «Аркод» архитектур бюро шотыш конден. Тудын проектше-влак Калининград деч тӱҥалын Мӱндыр Эрвел марте шуко олам тӱзландарат.

«Ола – чодыра» паркым Йошкар-Олан эҥерӱмбал ужашыштыже – Ленин проспект, Петров урем да Изи Какшан эҥер кокласе кумдыкышто – тӱзатен колташ палемдалтеш.

Тиде шонымашым темлыме годым кундемын ойыртемжым – вӱдшор жапыште эҥерын мыняр-гынат ташлымыжым, вершӧр шкешотан улмым, сер савыртышым, тусо кушкылым арален кодышашым – шотыш налме. Кундем сезонлан келшышын вӱд нӧлталтмым да волымым ончен тӱзаталтеш.

«Ола – чодыра» ужашым «Марий парк» дене ик тичмаш кумдыкыш ушаш палемдалтеш. Тидлан велосипед дене кудалыштме але йолын коштмо корно, ужартыме да тӱзатыме вер, тӱвыра образан да интерактив ден фото-зонан геймефикаций маршрут полшат.

Чумыр кумдык пӱртӱсым йӧратыше да спортсмен деч турист марте чыла еҥлан келшышын ӱлыч-кӱшыч кошташ лийшын келыштаралтеш. Тушто кызытсе жаплан келшыше тӱвыра ден мер кумдык, унагудо комплекс, спорт инфраструктур да йоча модмо вер лийыт.

1 гыч 8 июль марте йодыштмаш лиеш, тушко чыла еҥым ушнаш ӱжына. Тушто кок йодышлан вашештыман: «Ола – чодыра» паркын тӱҥ шонымашыж дене келшеда мо да шкеже мом темледа?

Йодыштмаш 1 июльысо 00:00 шагат гыч 8 июльысо 23:59 шагат марте тыгай ссылке почеш эрта://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/614812/

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: шонымашын авторжо, бизнесмен, Йошкар-Ола погынымашын депутатше Александр Одинцов ден Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов; паркын «Йӱксӧ ер» канен коштмо кумдыкшо тыгай лиеш.

Фотом Йошкар-Ола администрацийын сайтше гыч налме.

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