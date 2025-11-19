Вашкыл уло гын, паша лектыш куандара

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак республикысе ола ден районлаште палемдыме пашам шуктымашке чолган ушнат.
Лариса Яковлева Волжский районыш мийымыж годым Приволжский посёлкысо «Сказка» йочасадын коллективше да СВО-шко маскироватлыше сетьым пидше ӱдырамаш-шамыч дене вашлийын.
* * *
Волжскышто Оксана Аблязова, Давид Погосян, Александр Сташкевич да Марина Янковская ола администрацийым вуйлатыше-влак дене пырля сайлыше-шамычын 2026 ийлан наказыштым илышыш пуртымо радам нерген мутланеныт.
* * *
Наталья Козлова Звенигово районым вуйлатыше-влак дене вашлиймыж годым Лаврасолашке канде тулым пурташ да тӱвыра тӧнежлаште мебельым вашталташ кӱлмӧ йодышым нӧлталын. Сӱзлэҥер посёлкысо Гагарин уремыште илыше-влакым илемын верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо конкурсыш ушнымо радамже дене палдарен.
Тылеч ончыч депутат Советский посёлкышто верысе ӱдырамаш консультацийым капитально олмыктымо пашам да шукерте огыл почмо психологын кабинетшым сай велым аклен.
* * *
Лариса Яковлева, Дмитрий Груздев да Дмитрий Глазырин сайлыше-влаклан приёмым эртареныт. Волжский районышто Купсола калык шке депутатше дене селаште йӱшаш вӱдым ситарыме, корным тӧрлатыме, клубым почмо йодышым каҥашен. Советский районышто спорт секций-влакым почаш, Вечын селасе Тополиный уремыште автобус шогалме верыш павильоным шындаш, Роҥго школышто тоштерым келыштараш полшаш йодыныт.
* * *
Михаил Швецов Йошкар-Ола администрацийын, Чоҥымаш, архитектур, илыме вер да коммунал озанлык министерствын, Кугыжаныш жилищно-коммунальный надзор департаментын да Марий Элысе Роспотребнадзорын пашаеҥышт дене пырля граждан-шамычлан ЖКХ йодыш дене приёмым эртарен. Вашлиймашке 17 еҥ толын.
* * *
«ЖКХ – Килемар муниципал округыштат ик эн чӱчкыдын тарватыме йодыш», – граждан-шамычлан эртарыме приёмжым иктешлен депутат Алексей Шерстобитов.
* * *
Парламентарий-влак сайлыше-шамычын йодмашыштым погымо деч посна нуным шуктымышт денат палдарат. Шукерте огыл тидым Антон Толстов «Садовый» ТОС-ышто илыше-влакын корным олмыкташ йодмышт шотышто ыштен.
* * *
Виловат селасе стадион-площадкым Спорт объект-влакын всероссийский реестрышкышт пуртымо. Ынде тудын кумдыкыштыжо спорт мероприятий-шамычым официально эртараш лиеш, увертарен Сергей Ильин.
Тиде кугу пашам верысе шкевиктем орган ден депутат-влак регионысо Спорт министерстве дене пырля шуктеныт.
* * *
Спорт аланысе вес сеҥымаш дене Виталий Пуртов палдарен. Кучемын республикысе да верысе органже-влакын иквереш тыршымышт дене У Торъялыште ФОК тичмаш куатын пашам ышташ тӱҥалын.
* * *
Козьмодемьянскысе лицейын кугурак класслаштыже тунемше-влак капитан Алексей Гришин дене вашлийыныт (снимкыште). Мужество орден да «За боевые отличия» медаль дене палемдалтше сарзе Россий армий радамыште служитлымыже, специальный военный операцийыште участвоватлымыже нерген каласкален.
«Патырлык урок кызытсе жапын талешкыже-влак дене палыме лияш йӧным ыштымыж деч посна эше Шочмо элым аралыше-шамычын подвигыштым пагалаш туныкта», – палемден лицейым вуйлатыше, депутат Светлана Громова.
* * *
Депутат Александр Смирнов марий талешке Виталий Макаров дене чеверласымашке миен.
Парламентарий Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютинын, икымше алмаштышыже Лариса Яковлеван лӱмышт дене Виталий Ивановичлан республикысе законодательный кучемыште кум созыв депутат семын тыршымыжлан тауштен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.