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Кызытеш мемнан дене гына уло

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 41 гана онченыт

Республикысе клинический больницыш кӱкшӧ технологиян медицине оборудованийым шындыме.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Республикысе клинический больницыш миен да тазалык аралтыш системым модернизироватлыме программе почеш налын шындыме кызытсе жаплан келшыше у оборудованийым ончен.

Республикын бюджетше гыч ойырымо окса дене экстракорпоральный литотрипсийлан – вергыш погынышо кӱм операций деч посна тыгыдемден лукташ – электромеханический системым налме.

Оборудованийын акше – 45 миллион теҥге. Тыгай аппарат Юл кундем федеральный округышто тетла уке. Медик-влак тудын полшымыж дене пациент-шамычым ӱмаште декабрьыште эмлаш тӱҥалыныт.

Республикын бюджетше гыч ойырымо окса дене тыгак магнит-резонанс томографым налме. Тидлан чылаже 118 миллион теҥгем кучылтмо. Аппарат клинический случай-влакым 100 процентлан диагностироватлаш, тыгак онкологий чер дене черланымым тӱҥалтыш йыжыҥыштак рашемдаш полша. Томограф дене тений январьыште пашам ышташ тӱҥалме.

Больницыште у оборудованийым ончымыж годым Юрий Зайцев медицине услугым ыштыме йӧнын саеммыжым палемден. «Кызытсе технологий ден оборудованийым Марий Элыште илыше калыкым сайын эмлаш да медицине полышым пуымо кӱкшытым эшеат нӧлталаш полшышо сравоч семын аклаш лиеш. Регионышто илыше-влаклан эмлалташ сай йӧн лийже манын, тазалык аралтыш направлений шотышто пашам умбакыже шуктена», – манын Марий Элым вуйлатыше.

Юрий Зайцев Республикысе клинический больницын коллектившылан профессионализмым ончыктымыжлан да шкем чаманыде тыршымыжлан тауштен.

Шуко профилян медицине тӧнежыште 19 стационар отделений уло, тушто 787 пациент сутка мучко да 95 черле кечывалым эмлалтын кертыт. Поликлинике ик сменыште 700 еҥым приниматлен сеҥа. Тыгак экстренный полышым да консультацийым пуымо отделений-шамыч улыт. Больницыште кӱкшӧ квалификациян тӱжем утла специалист тырша.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.

 

 

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