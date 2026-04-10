Вашкыл тачат пеҥгыде

Кугыжаныш Погынын председательже 110 ияш марий газетын историйжым аклен да журналист-влак дене СВО-н сарзыже-шамычлан полшымо нерген мутланен.
Таче Михаил Васютин «Марий Эл» газет редакцийыш миен. Парламентын спикерже изданийын курымаш илыш корныжлан пӧлеклалтше фотостендым, тыгак паша кабинет-влакым ончен.
Редакцийын пашаче коллективше дене вашлийын мутланымыж годым Михаил Зиновьевич изданийым «чынжымак калык газет» семын аклен да чыла публикацийым тӱткын эскерымыж нерген ойлен. Правовой акт-влакым марий йылмыш кусарыме паша ден «Кугыжаныш Погынышто» лаштыкым поснак палемден, вет нуно республикыште илыше еҥ-влакым депутат корпусын пашаж нерген тергыме увер гоч палдарат. Михаил Васютин редакцийын коллектившылан профессионал порыслан ӱшанле улмыжлан, марий йылмым арален кодымашке да вияҥдымашке кугу надырым пыштымыжлан тауштен.
Кугыжаныш Погынын председательже парламент пелен тӱвыра да йылме-влак нерген законодательствым саемдыме шотышто пашаче группым чумырымо нерген ойлен, тудын задачыже-шамыч дене палдарен, тыгак сайлыше-влакын наказышт дене шуктымо паша нерген каласкален.
СВО участник-влак ден нунын ешыштлан полшымо нерген посна мутланеныт. Газетын тӱҥ редакторжо Светлана Пехметован палемдымыж почеш, тиде теме дене шагал огыл публикаций печатлалтеш. Тылеч посна изданийын коллективше гуманитар грузым чумырымашке шке надыржым пышта: передовойышто кредалше сарзына-влаклан окопышто пайдаланыме сортам ямдыла.
Вашлиймаште «Марий Эл» газет редакцийын дизайнер-верстальщикше Эльвира Казаковам лӱмгечыж дене саламленыт. Михаил Васютин тудлан, пашам 20 ий сайын ыштымыжым палемден, Кугыжаныш Погынын Чапкагазшым да пеледыш аршашым кучыктен. Эльвира Казакова республикын правовой актше-влакым марий йылмыш кусарыме да нуным публиковатлыме паша дене чак кылдалтын. Тудын тыршымыж дене В.М.Васильев лӱмеш МарНИИЯЛИ документ архивым чумыра.
Парламент ден «Марий Эл» газет редакций кокласе шукияш кыл марий савыктышым ончыкыжымат вияҥдаш полша манын ӱшанен кодам, чеверласыме деч ончыч манын Михаил Васютин. Тудо тыгак Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште марий калыкын йылме да тӱвыра поянлыкшым арален кодымо, калык-шамыч кокласе келшымашым пеҥгыдемдыме да шочмо йылмым чапландарыме пашан поснак кугу верым налмыжым палемден.
Тиде вашлиймаштак «Марий Эл» увер агентстве директорын икымше алмаштышыже Александр Абдулов организацийын бухгалтерже Эльвира Кузнецовалан Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын Чапкагазшым кучыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.