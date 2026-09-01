Шинчымаш – тӱҥ капитал

Таче школ, гимназий, лицей, колледж, техникум да вуз-влак тунемше ден студент-шамычлан шке омсаштым почыныт.
Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже-шамыч тиде пайрем кечым сайлалтме шке округлаштышт эртареныт, торжественный линейкылаште участвоватленыт да тунемше ден педагог-шамычым марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютинын лӱмжӧ саламленыт, у тунемме ийыште у деч у сеҥымашым тыланеныт.
Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева Волжский округысо Карай кыдалаш школышто лийын. Тыште школ йыҥгыр 54 тунемшылан, ты шотыштак икымше классыш толшо 3 йочалан, йоҥгалтын.
Лариса Яковлева образовательный тӧнежын шкешотан улмыжым палемден: 2015 ий гыч школ марий йылме да литератур дене тунемме-методике комплектлам ямдылыме республик кӱкшытан лабораторийлан шотлалтеш. Тиде тунемме идалыкыште тыште шочмо марий йылме дене у тунемме пособийым пуртымо. Тудо ФГОС-ын йодмашыжлан тичмашнек келшен толеш, заданий-влаклан поян да уже кӱкшын аклалтеш. Пособийым верысе педагог-новатор-шамыч Любовь Сергеева, Эльвира Васильева да Елена Васильева ямдыленыт. 2025 ийыште нуно «Калык кугешнымаш» Всероссийский премийын округысо йыжыҥыштыже «Шочмо йылме-влакым арален кодымаште да вияҥдымаште надырлан» номинацийыште призёр лийыныт. Таче нине разработко-влак дене республикысе школлаште веле огыл, Россий мучкат кумдан пайдаланат.
Парламентым вуйлатышын алмаштышыже, специальный военный операцийын ветеранже Александр Смирнов Советский районысо Ургаш лицей-интернатын торжественный линейкыштыже участвоватлен.
Калык ончылно выступатлымыж годым тудо туныктышын пашажым моткоч кӱкшын аклен.
«Лачшымак педагог-шамыч йоча-влаклан тӱҥ илыш корным почыт, шочмо мландым, тудын тӱвыраж ден историйжым пагалаш туныктат. Патриот лияш – тугеже шке элым, шке калыкым, шке вожым палаш да йӧраташ. Да ты сомылышто туныктышо-влакын ик тичмаш семын пашам ыштыше еш да школ дене моло полышкалышыже уке», – палемден парламентарий.
Александр Смирнов педагог-шамычлан суапле пашам шуктымыштлан тауштен, а йоча-влаклан тунеммаште кугу кӱкшытыш шумо деч посна эше сай айдеме лияш тыланен.
Медведево районысо Нурма кыдалаш да Нужъял тӱҥ школлаште педагог ден ӱдыр-рвезе-шамычым у тунемме ий тӱҥалме дене Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Майоров саламлен. Тудо йоча-влаклан ончылан кугу цель-шамычым лӱдде шындаш, шке вийлан ӱшанаш да шонымашке кыртмен ошкылаш, тыгак школ йӱлам аралаш, икте-весым пагалаш, шочмо кундем дене кугешнаш тыланен.
«Тек кажне кече куаным конда, а воктеныда эре ӱшанле йолташ ден мунло наставник-шамыч лийыт. Таче погымо шинчымаш – тӱҥ капитал, тудо ӱмырешлан тендан дене кодеш да шке пӱрымашлан оза лияш полша», – манын депутат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.