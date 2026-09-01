Кучемыште

Шинчымаш – тӱҥ капитал

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 22 гана онченыт

Таче школ, гимназий, лицей, колледж, техникум да вуз-влак тунемше ден студент-шамычлан шке омсаштым почыныт.
Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже-шамыч тиде пайрем кечым сайлалтме шке округлаштышт эртареныт, торжественный линейкылаште участвоватленыт да тунемше ден педагог-шамычым марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютинын лӱмжӧ саламленыт, у тунемме ийыште у деч у сеҥымашым тыланеныт.
Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева Волжский округысо Карай кыдалаш школышто лийын. Тыште школ йыҥгыр 54 тунемшылан, ты шотыштак икымше классыш толшо 3 йочалан, йоҥгалтын.
Лариса Яковлева образовательный тӧнежын шкешотан улмыжым палемден: 2015 ий гыч школ марий йылме да литератур дене тунемме-методике комплектлам ямдылыме республик кӱкшытан лабораторийлан шотлалтеш. Тиде тунемме идалыкыште тыште шочмо марий йылме дене у тунемме пособийым пуртымо. Тудо ФГОС-ын йодмашыжлан тичмашнек келшен толеш, заданий-влаклан поян да уже кӱкшын аклалтеш. Пособийым верысе педагог-новатор-шамыч Любовь Сергеева, Эльвира Васильева да Елена Васильева ямдыленыт. 2025 ийыште нуно «Калык кугешнымаш» Всероссийский премийын округысо йыжыҥыштыже «Шочмо йылме-влакым арален кодымаште да вияҥдымаште надырлан» номинацийыште призёр лийыныт. Таче нине разработко-влак дене республикысе школлаште веле огыл, Россий мучкат кумдан пайдаланат.
Парламентым вуйлатышын алмаштышыже, специальный военный операцийын ветеранже Александр Смирнов Советский районысо Ургаш лицей-интернатын торжественный линейкыштыже участвоватлен.
Калык ончылно выступатлымыж годым тудо туныктышын пашажым моткоч кӱкшын аклен.
«Лачшымак педагог-шамыч йоча-влаклан тӱҥ илыш корным почыт, шочмо мландым, тудын тӱвыраж ден историйжым пагалаш туныктат. Патриот лияш – тугеже шке элым, шке калыкым, шке вожым палаш да йӧраташ. Да ты сомылышто туныктышо-влакын ик тичмаш семын пашам ыштыше еш да школ дене моло полышкалышыже уке», – палемден парламентарий.
Александр Смирнов педагог-шамычлан суапле пашам шуктымыштлан тауштен, а йоча-влаклан тунеммаште кугу кӱкшытыш шумо деч посна эше сай айдеме лияш тыланен.
Медведево районысо Нурма кыдалаш да Нужъял тӱҥ школлаште педагог ден ӱдыр-рвезе-шамычым у тунемме ий тӱҥалме дене Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Майоров саламлен. Тудо йоча-влаклан ончылан кугу цель-шамычым лӱдде шындаш, шке вийлан ӱшанаш да шонымашке кыртмен ошкылаш, тыгак школ йӱлам аралаш, икте-весым пагалаш, шочмо кундем дене кугешнаш тыланен.
«Тек кажне кече куаным конда, а воктеныда эре ӱшанле йолташ ден мунло наставник-шамыч лийыт. Таче погымо шинчымаш – тӱҥ капитал, тудо ӱмырешлан тендан дене кодеш да шке пӱрымашлан оза лияш полша», – манын депутат.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
Кучемыште

Каныше-влак дене вашлийын

СВО участник-влакын ешышт гыч 100 еҥ «Кичиер» санаторийыште кана. Регионым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Марий Эл правительстве председательын лудаш…
Кучемыште

Йӧнан веле огыл, тӱҥжӧ лӱдыкшыдымӧ лийшаш

Элыштына да пӱтынь тӱня мучко коронавирус инфекций шарлымым шижтарышашлан шуко ышталтеш. Тидым шотыш налынак, 1 июльышто Россий Федерацийын Конституцийышкыже лудаш…
Кучемыште

Что россияне знают о поправках к Конституции?

Подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. Доля информированных россиян растет — лудаш…

Добавить комментарий