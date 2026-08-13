Илыш саемеш – калыкын чотшо кугемеш

Елена Таникова Морко районышто национальный проект-влакым илышыш пуртымо да социальный инфраструктурым вияҥдыме нерген мутланен.
Республикын паша да социальный аралтыш министрже Морко кундемыш паша дене миен коштын да район администрацийым вуйлатышын алмаштышыже Ирина Королева дене пырля верысе калык дене вашлийын. Мутланымаш районышто национальный проект-влакым илышыш пуртымо нерген лийын.
Вашлиймаште палемдыме цифр-шамыч вийыште улшо программе-влакын сай лектышыштым ончыктат:
- 2025 ийыште Морко районышто тулык йоча-влаклан 7 пачерым ойырымо, 5 самырык ешлан илыме верым налаш таныкым пуымо, 160 озанлыкыш газым мучаш марте пуртымо;
- 2026 ийыште Морко посёлкышто Молодёжный рӱдерым чоҥаш палемдыме. Тудо районысо калыклан паша верым ситарыме пӧлка дене пеҥгыде кылым куча, поснак школ ден вузым тунем лекше-шамычлан келшыше пашаш пураш полша;
- 2025 ий гыч йоча арверым прокатыш пуымо пункт пашам ышта – тений 7 тылзыште тудын услугыж дене 31 еш пайдаланен, «Социальный няне» услугылан 22 еҥ эҥертен, социальный полышым налше еш-влакынат чотышт кугемын толеш.
Динамикынат показательже куандарыше: 2025 ий 1 августышто Морко районышто шуко шочшан 870 еш шотлалтын гын, тений тыгаяк жаплан – 909, да тушто кызыт 4 тӱжем наре йоча кушкеш.
Паша визитын тӱҥ ужашыже министерствын ведомствыштыжо улшо тӧнежлам вуйлатыше-шамыч дене совещаний лийын. Вашлиймаш Морко районышто Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерыште эртен.
Участник-влак социальный инфраструктурын пашаже, граждан-шамычлан полшымо кугыжаныш программе-влакын пайдашт да социальный сферын учрежденийже-шамыч ончылан шындыме задаче-влакым шуктымо нерген радамын мутланеныт.
Поснак кугу тӱткышым отрасльым верлаште умбакыжат вияҥдыме пашалан да калыклан адресно полшымо ик йӧным ыштыме йодышлан ойыреныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.