Каныше-влак дене вашлийын

СВО участник-влакын ешышт гыч 100 еҥ «Кичиер» санаторийыште кана.
Регионым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже – республикым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова «Кичиер» санаторийыште военнослужащий – СВО участник-шамычын пелашышт, тулык ватышт да йочашт дене вашлийын. Кызыт тиде тӧнежыште 100 еҥ кана.
Лидия Батюкова землякна-влакын лӱмын эртарыме сарзе операцийыште ончыктымо подвигыштым кугешнен палемден.
«Марий Эл гыч сарзына-шамыч талын кредалыт, спецопераций ончылан шындыме задаче-влакым кӱлын шуктат. Ме нунылан чыла денат полшена, да тидым часть командир-шамыч ужыт. Республикна шке сарзыже-влак дене кугешна. Лишыл еҥда-шамычын тыршымышт дене ме кече еда шке пашанам шуктена, да мемнан порысна – военнослужащий-влакын ешыштлан чыла шотыштат полшаш, иктымат тӱткыш деч посна кодаш огыл. Тек тиде полыш куатым погаш йӧным ышта да эрласе кечылан ӱшаным пӧлекла», – манын тудо.
Лидия Батюкова санаторийыште каныше-шамыч дене поснат мутланен, илыме да каныме йӧным ончен, тыгак социальный полыш дене кылдалтше йодыш-влаклан вашештен.
Тиде паша тӱҥ шотышто тазалыкым пеҥгыдемдымашке виктаралтын. СВО-м эртараш тӱҥалме жап гыч «Кичиер» санаторийыште сарзе-шамычын ешышт гыч 1290 еҥ канен. Нунылан тазалыкым пеҥгыдемдыме да каныме программым лӱмынак ямдылыме, тыгак тӱрлӧ ведомство гыч специалист-влак дене вашлиймашым организоватлыме.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.