Кучемыште

Каныше-влак дене вашлийын

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

СВО участник-влакын ешышт гыч 100 еҥ «Кичиер» санаторийыште кана.

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже – республикым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова «Кичиер» санаторийыште военнослужащий – СВО участник-шамычын пелашышт, тулык ватышт да йочашт  дене вашлийын. Кызыт тиде тӧнежыште 100 еҥ кана.

Лидия Батюкова землякна-влакын лӱмын эртарыме сарзе операцийыште ончыктымо подвигыштым кугешнен палемден.

«Марий Эл гыч сарзына-шамыч талын кредалыт, спецопераций ончылан шындыме задаче-влакым кӱлын шуктат. Ме нунылан чыла денат полшена, да тидым часть командир-шамыч ужыт. Республикна шке сарзыже-влак дене кугешна. Лишыл еҥда-шамычын тыршымышт дене ме кече еда шке пашанам шуктена, да мемнан порысна – военнослужащий-влакын ешыштлан чыла шотыштат полшаш, иктымат тӱткыш деч посна кодаш огыл. Тек тиде полыш куатым погаш йӧным ышта да эрласе кечылан ӱшаным пӧлекла», – манын тудо.

Лидия Батюкова санаторийыште каныше-шамыч дене поснат мутланен, илыме да каныме йӧным ончен, тыгак социальный полыш дене кылдалтше йодыш-влаклан вашештен.

Тиде паша тӱҥ шотышто тазалыкым пеҥгыдемдымашке виктаралтын. СВО-м эртараш тӱҥалме жап гыч «Кичиер» санаторийыште сарзе-шамычын ешышт гыч 1290 еҥ канен. Нунылан тазалыкым пеҥгыдемдыме да каныме программым лӱмынак ямдылыме, тыгак тӱрлӧ ведомство гыч специалист-влак дене вашлиймашым организоватлыме.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.  

Лудаш темлена:
Кучемыште

Татарстан дене пырля ойгырена

Марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин Нижнекамскым БПЛА дене намысдымын атаковатлымылан кӧра ӱмыр лугыч лийше-влакын родо-тукымышт ден лишыл еҥыштлан Кугыжаныш лудаш…
Кучемыште

Кажнын йӱкшӧ колмо лийшаш

Марий Элын правительствыже сайлыше-влакын наказыштым шуктымо пашам шке контрольышкыжо налын.   Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, тудын лудаш…
Кучемыште

Уло мо дене ӧрыктараш

Россий парламентын ӱлыл палатыштыже ялысе туризм теме дене йыргешке ӱстел йыр мутланеныт.   «Ялысе туризм да кумдыклам вияҥдымаш: полшымо лудаш…

Добавить комментарий