Калык программыште – кажне регионын йӱкшӧ

22 августышто «Единый Россий» партийын XXIII съездшын кокымшо йыжыҥыштыже уэмдыме Калык программым пеҥгыдемденыт.
Тиде кугу мероприятий Москваште А.В.Тарасов лӱмеш «Мегаспорт» полатыште эртен. Тушто чумыр Россий гыч кум тӱжем утла делегат: лӱмын эртарыме сарзе операцийын талешкыже, тӱрлӧ кӱкшытан делегат, сенатор, регион вуйлатыше, эксперт-шамыч – пашам ыштен. Марий Элын делегацийже «Единый Россий» партийын регионысо пӧлкажын секретарьже Юрий Зайцевын вуйлатымыж почеш участвоватлен.
Съездыште Российын президентше Владимир Путин ден «Единый Россий» партийын председательже Дмитрий Медведев выступатленыт.
Каҥашаш лукмо тӱҥ теме уэмдыме Калык программе дене кылдалтын, тудын дене партий Кугыжаныш Думыш сайлымашке кая. 2031 ий марте палемдалтше документын негызшылан калыкын 3,5 миллион наре темлымашыжым налме. Социальный йодыш-влак, инфраструктур, спецоперацийын участникше-шамычлан полыш – чыла тиде иктешлыше текстыш пурен.
Сайлымаш чыла политический системым пеҥгыдылыклан терга, пленар заседанийым почмыж годым палемден Российын президентше Владимир Путин.
«Единый Россий» арам сӧраш тунемын огыл, да кызытсе программе – калык дене вашмутланыме пашан лектышыже. Партий кажне строкалан мутым куча», – манын тудо да кандидат-шамыч коклаште СВО ветеран-влакын шуко улмыштым ушештарен – тидыже фронтовик-шамыч ден нунын ешыштлан эше мо дене полшаш лиймым сайынрак умылаш полша.
Кугу докладым Дмитрий Медведев ыштен. Тудо партийын лишыл вич ийыште шуктышаш пашаштыже тӱҥ йогын-влакым палемден. Нуно демографийым саемдыме, регион-влакым, паша рынкым да экономикым вияҥдыме, тӱвыра поянлыкым арален кодымо, тӱрлӧ технологийым илышыш пуртымо, «Наша Победа» блок дене пашам ыштыме дене кылдалтыныт. Посна цифр-шамыч коклаште:
* МРОТ-ым лишыл ийлаште 35 тӱжем теҥге марте кугемдаш;
* 800 студент тӱшкагудым олмыкташ;
* социальный газификаций программым умбакыже шуяш.
«Калык программе – тиде серьёзный ошкыл, да партий сӧрымӧ кажне мутшылан вашмутым кучаш тӱҥалеш. Мемнан задачына – Российын чыла: спецоперацийыште, экономикыште, наукышто – сеҥымашыжлан пашам ышташ. Да пырляште ме тидым ыштена», – докладшым мучашлыме годым палемден Дмитрий Медведев.
Марий Элын делегацийыштыже кучем орган да мер организаций-влакын, депутат корпусын представительышт, СВО-н участникше да волонтёр-шамыч лийыныт. Депутатыш кандидат-влакын федеральный спискышкышт регионна гыч Кугыжаныш Думын кызытсе депутатше Александр Борисов ден Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Михаил Швецовым пуртымо. «Единый Россий» партий деч ик мандатан Марий округ гыч Наталья Козлова баллотироватлалтеш.
«Марий Эллан тыгай кугу да кӱлешан событийыште участвоватлымаш – формальность огыл. Калык программе – тиде «Единый Россий» партий ден республикыште илыше проста калык кокласе вашкылым ончыктышо сӱрет. Тудын кышкарыштыже регионыштына 25 тӱжем утла йодмашым пуымо. Ме нуным республик кӱкшытыштӧ онченна, да тыште, мутат уке, депутатна-шамыч чот тыршеныт», – съездым иктешлымыж годым палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Мутшо гыч, программын шуко пунктшо шукертак пашам ышта: школ, больнице, корно-влак олмыкталтыт, коммунальный сеть-шамыч уэмдалтыт.
Съездын кокымшо йыжыҥже партийын сайлымашлан ямдылалтме пашажым мучашлен. У Калык программе «Единый Россий» партийлан лишыл вич ийыште ик эн ончыч шуктышаш пашам палемден. Тыште кажне регионын, ты шоташтак Марий Элын, йӱкшым федеральный кӱкшытыштӧ шотыш налме.
Маргарита ИВАНОВА.
«Единый Россий» партийын Марий регионысо ӧлкажын пресс-службыжын фотожо.