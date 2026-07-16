Икте – олаште, весе – ялыште, кумшо…

Эртыше арнян депутат-влак кугу тӱткышым сайлыше-шамычын наказыштым шуктымылан, кумдыкым тӱзатымылан, ешлан полшымылан да калыкын тӱҥалтышыжым илышыш пуртымылан ойыреныт.
Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов Советский районысо Солнечный посёлкын 65 ияш лӱмгечыштыже верысе калыкым пайрем дене саламлен да граждан-шамычлан илемым вияҥдымашке надырым пыштымылан, пашам кыртмен ыштымылан да еш йӱлам арален кодымылан парламентын таусерышыжым кучыктен.
Козьмодемьянскыште Светлана Громова «Школ корно» проектын кышкарыштыже йолгорным тӱзатыме пашан шырымже дене палыме лийын. Ача-ава-влакын да верысе калыкын тӱҥалтышышт тунемше-шамычын лицейыш коштмо корныштым йӧнаным да лӱдыкшыдымым ышташ полша.
Наталья Козлова Звенигово районышто Кужмара кундемысе да Шолэҥер посёлкысо чолга еҥ-влак дене верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо конкурсыш ушнымо йодышым лончылен. Калык корным шотыш кондаш кутырен келшен да йодмашым ямдылаш посна еҥ-влакым ойырен.
Йошкар-Олаште Дмитрий Груздев граждан-шамычлан приёмым эртарен, оласе погынымашын депутатше-влак дене пырля сайлыше-шамычын наказыштым шуктымо нерген мутланен да августышто эн ончыч шуктышаш пашам палемден.
Наталья Пушкина Морко районышто Йогорсола ял калык дене вашлийын. Тыште корно моткоч начар. Депутат тудым верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо программыш пурен олмыкташ темлен да документым погаш полшаш сӧрен.
Парламентарий Эҥерӱмбал ялышкат пурен. Тыште тудо Кугу Ачамланде сарын да специальный военный операцийын участникыштым шарныме лӱмеш мемориалым уэмдыме паша дене палыме лийын.
Марина Янковская комиссий дене пырля Волжскысо 107-ше бригаде, Ленин да Кузьмин уремлаште у асфальт-бетон шартышым терген. Иктешлымаш дене келшышын, подряд организацийлан икмыняр ситыдымашым кораҥдашыже логалеш.
Михаил Родионов Курыкмарий районышто эртаралтше «Эмер» Юл кундем калык-влакын II слётыштышт участник-шамыч дене вашлийын мутланен. Слётын кышкарыштыже ӱдыр-рвезе-влак депутат Сергей Ильинын фермер озанлыкыштыже ялозанлык продукцийым куштымо, аралыме да ужалыме кызытсе технологий дене палыме лийыныт.
Оксана Аблязова Чуваш Республикыште «УЯВ» Всероссийский фестивальыште участвоватлен. Пайрем элнан 78 регионжо гыч делегаций-влакым чумырен да тӱрлӧ калык тӱвырам, йӱлам, кидпашам ончыктен.
Алексей Шерстобитов коллегыже-влак дене пырля «Доверие» рӱдерыште инвалидностян ӱдыр-рвезе-шамычын социальный реабилитацийышт да абилитацийышт дене кылдалтше, икшыве-влакым эскерыме, неле илыш йыжыҥыш логалше ӱдырамаш ден ийготыш шудымо йоча-шамычлан полшымо йодышлам ончен.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.