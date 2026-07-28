МЕДИЦИНЕ

Вӱрым пуэн, илышым утараш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Республикыштына таче да эрла вӱрым пуымо поро кумыл акций эрта, увертара Марий Элын Вӱрым налме станцийже.

Мероприятий «Молодёжь ден йоча-влак» национальный проектын «Россий – йӧным пуышо эл» регионысо проектшын 2026 ийыште Россий Федерацийын субъектлаштыже молодёжный политикым вияҥдыме «Самырык-влаклан регион» программыжым илышыш пуртымо кышкарыште эртаралтеш.

Акцийышке ушненыт:

  • Росгвардийын Марий Элысе виктемже;
  • Марий машиностроитель завод;
  • Марий Элын Элгӧргӧ политике министерствыже;
  • Республикысе клинический онкологический диспансер;
  • Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерстве;
  • Промышленностьым вияҥдыме фонд;
  • Республикысе психоневрологический диспансер;
  • Федеральный налог инспекцийын Марий Элысе виктемже;
  • Наказанийым шуктымо федеральный службын Марий Элысе виктемже;
  • Полупроводник завод;
  • Л.И.Соколова лӱмеш Йошкар-Оласе йоча городской больнице;
  • Спорт министерстве;
  • «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже.

Мероприятийыште 90 утла еҥ участвоватла.

Маргарита ИВАНОВА.

Йошкар-Ола администрацийын Капкыл культур, спорт да молодёжный политике шотышто виктемжын фотожо.

 

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