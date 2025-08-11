МЕДИЦИНЕ

Шӱмым аралыза!

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 32 гана онченыт

Республикыштына 11-17 августым Шӱм-вӱргорно чер дене черланыме деч аралалтме арня семын увертарыме.

Организмыште палдырныше иктаж ситыдымаш деч аралалтме годым эн ончычак тудын вияҥме амалжым рашемдыман.

Шӱм-вӱргорно чер дене эн ончычак кӧмыт черланен кертыт?

Специалист-влак черланен кертме лӱдыкшым кок тӱшкалан шелыт, тиде:

  • пеш нелын кораҥдалтеш але йӧршын огеш чакне;
  • келгыш кайыме деч шке эскерен кертына.

Икымше тӱшка айдемын ийготшо, пӧръеҥ але ӱдырамаш улмыжо да наследственность дене кылдалтын. Ийготым погымо семын шӱм-вӱргорно чер дене черланен кертме лӱдыкшӧ кугемеш, сандене тудым вияҥдыше моло амаллан тӱткышым ойыраш кӱлеш. Лачшымак мом эскераш лиеш?

  1. Таза илыш-йӱлам кучыза. Шӱм ден вӱргорнын тӱҥ тушманыштлан арака ден тамак шотлалтыт.
  2. Физкультур дене таҥлалтса. Шагал тарванылме годым шӱм лушка, тидлан кӧра шуко чер вияҥаш тӱҥалеш.
  3. Чын кочса. Организмышке утыждене логалше коя, шинчал да сакыр вӱргорно давленийлан кугемаш, холестеринлан шукемаш амалым ыштат.
  4. Стресс деч аралалтса. Тудо шӱмын пашажым локтылеш.
  5. Капкыл нелытым эскерыза. Уто нелыт шӱмын пашажым локтылеш.

Шӱм-вӱргорно системылан эше мо зияным ышта?

Шӱм-вӱргорно чер тазалыкыште палдырныше моло ситыдымаш денат чак кылдалын. Мутлан, сакыр диабет дене: вӱрысӧ сакырын нормо деч шуко улмыж годым вӱргорно локтылалтеш, атеросклероз, гипертоний, моло ситыдымаш вияҥын кертыт. Коям погымо годым шӱмын пашаже нелемеш, верге чер вӱргорно давленийлан кугемаш амалым ышта.

Шӱм-вӱргорно чер дене черланен кертме лӱдыкшым кузе иземдаш?

  1. Икымше профилактике эше таза айдеме-влаклан темлалтеш:
  • тамакым кудалтыза. Таза илыш-йӱла шӱм чер дене черланен кертме лӱдыкшым иземда;
  • чын кочса. Вӱргорно таза лийже манын, рационыш лийме семын шукырак емыж-саска ден пакчасаскам пуртыза, а коя ден шинчалым иземдыза;
  • физически чолга лийза. Шӱмын пашажым саемдышашлан организмлан келшыше нагрузкым ыштыза – йолын коштса але ийза;
  • капкыл нелытым эскерыза. Капкыллан келшыше нелыт шӱм ден вӱргорным кугу нагрузко деч арала.
  1. Кокымшо профилактике шӱм-вӱргорно чер дене черланен кертше-шамычлан виктаралтын. Нине еҥ-влак уке-уке да вӱргорно давленийын кугеммыжым шижыт, тыгак холестеринын нормо деч шуко улмыжым палат. Темлымым шотыш налаш огыл гын, чер вияҥын веле огыл, эсогыл пӱсемын кертеш. Сандене:
  • диспансеризацийым шке жапыштыже эртыза;
  • тӱрлӧ анализ да шымлымаш (ЭКГ, УЗИ) полшымо дене шӱм ден вӱргорнын тазалыкыштым тергыктыза.
  1. Кумшо профилактике шӱм-вӱргорно черым, мутлан, инфарктым але инсультым, чытен лекше-влаклан полша. Тыгай еҥ-шамычлан реабилитаций: физический упражнений-влакым иктыш ушымо специальный программе, келшыше препарат, рецидив лийын кертме деч тазалыкым чарныде эскерымаш – кӱлеш.

Пытартыш ийлаште шӱм-вӱргорно чер деч аралалтме аланыште кызытсе йӧн-влак кумдан кучылталтыт:

  • пелен коштыктымо тӱрлӧ устройство. Фитнес-браслет да смарт-шагат полшымо дене кидшерын чӱчкыдылыкшым, вӱргорно давленийын кугытшым да молым кызытсе жапыште эскераш лиеш. Тиде шӱм-вӱргорно системын начареммыжым жапыштыже ужын шукташ да медикын полышыжлан эҥерташ сай йӧным ышта.
  • генетический тест-влак. Кызытсе технологий шӱм-вӱргорно чер дене черланен кертмым наследственностьым терген рашемден кертеш. Айдемын тыгай генже-влак улыт гын, шӱм-вӱргорно чер дене черланен кертме лӱдыкшӧ ий еда кугемын кертеш, да врач-влак тудын деч аралалтме мере-шамычым палемдат;
  • ик тичмаш йӧн. Таче врач-влак кугу тӱткышым таза илыш-йӱлам кучымылан, шкемшижмашым эскерымылан да стресс деч аралалтмылан ойыраш темлат. Пеҥгыде тазалык медикаментым жапыштыже йӱмӧ дене веле огыл, тыгак стресс ваштареш сайын шоген кертме дене кылдалтын.

Икманаш, шӱм-вӱргорно чер дене черланен кертме деч аралалташ манын, эн ончычак илыш-йӱлам вашталтыман, медицине велым жапыштыже тергалтман, врач палемдыме эмым йӱман.

Светлана КОЛЕЗНЕВА,

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын эмлыме-профилактике полыш да лицензирований пӧлкажын начальникше.

Маргарита Иванова ямдылен.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

