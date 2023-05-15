«УЖАР КОРИДОРЫМ» ЫШТЫМЕ

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев специальный военный операцийыште участвоватлыше-влакым отпускышт жапыште медицине велым чылт яра да черет деч посна обслуживатлаш кӱштен.
– Тыгай йодыш уло, сандене тидын шотышто ик гана да эрелан точкым шындаш кӱлеш, – палемден тудо.
Республикын тазалык аралтыш министрже Марина Панькован палдарымыж почеш, министерствын ведомствыштыжо улшо медицине организацийлаште специальный военный операцийыште участвоватлыше-влаклан отпускышто улмо жапыштышт первичный медико-санитарный полышым пуымо, диспансеризаций ден профосмотрым эртыме, пӱйым эмлыме да лукмо, пудий энцефалит да столбняк деч прививкым ыштыме шотышто «яра ужар коридор» ойыралтеш. Эртыше май пайрем кечылаште медицине организацийлашке спецоперацийын ныл участникше миен. Нунын неле чер дене орланен кертмыштым пеҥгыдемдыме огыл.
Регионын Тазалык аралтыш министерствыже, военный комиссариат дене кутырен келшен, специальный военный операцийын участникшылан памяткым ямдылен. Тушто медицине полышын черет деч посна пуымо чыла видшым ончыктен. Памяткым отпускыш пӧртылшӧ сарзе-влаклан олаласе да районласе военный комиссариатлаште пуат.
Ю.Зайцев регионысо Минздравым вуйлатышылан СВО-н участникше-шамычлан медицине полышым пуымо йодышым контрольышто кучаш задачым шынден.
Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен