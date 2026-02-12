Иквереш иктешленыт, иквереш палемденыт

Марий Элыште социальный аралтыш системын 2025 ийыште ыштыме пашажым иктешленыт.
Коллегийын заседанийжым министр Елена Таникова вӱден. Тушто ведомствын социальный тӧнеж ден профильный подразделенийже-влакым вуйлатыше-шамыч лийыныт.
Таче паша да социальный аралтыш системе икшырымын, но ӱшанлын вияҥеш. 2026 ий 1 январьлан налмаште тудын структурыштыжо калыклан адресно полшышо 57 кугыжаныш тӧнеж пашам ышта, палдарен Елена Таникова.
Министерствын тӱҥ пашаже республикысе калыклан социально полшымо системым вияҥдыме, посна граждан-шамычлан социальный полышын мерыже-влакым ыштыме йӧным саемдыме дене кылдалтын.
Заседанийыште эртыше идалыкын цифрже-влакым ончыктымо:
- отрасльын бюджетыштыже 14 миллиард утла теҥге лийын;
- социальный полышым 69 направлений дене 244,8 тӱжем еҥлан пуымо;
- шуко шочшан 12,7 тӱжем еш 29 тӱжем йочалан социальный полышым налын;
- паша рынкыште пашадымылык 1,8 процентлан иземын.
Республикыштына 12 национальный проект илышыш пурталтеш. Нунын кокла гыч икмынярже дене ведомство палынак чак пашам ышта. Мутлан, «Еш» национальный проектыш калыклан социально полшымо икмыняр мерым пуртен:
- шуко шочшан еш гыч ик йочан регионысо вузышто але колледжыште тӱлен тунеммыж годым чумыр суммо гыч пелыжым компенсаций шот дене пӧртылташ;
- мӱшкыран студентке-шамычлан ик гана 100 тӱжем теҥге кугытан выплатым тӱлаш;
- инвалид ден илалше еҥ-влакым кужу жап ончымо системым вияҥдаш (ӱмаште 2258 ойпидышым ыштыме);
- еш-шамычлан неле илыш йыжыҥым илен лекташ полшаш (ӱмаште 1532 социальный контрактым ыштыме).
2025 ийыште «Кадр» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште министерстве республикыштына илыше 416 еҥлан квалификацийым вашталташ, профессийлан тунемаш да ойырен налме специальность дене сай пашам муаш полшен.
Ведомствын ик эн ончыч шукташ палемдыме пашаже специальный военный операцийын участникше-влак да нунын ешышт дене кылдалтын:
- СВО участник-шамычын ешыштлан социальный паспортым ыштыме;
- СВО участник-влаклан да нунын ешыштлан пашам муаш полшымо;
- СВО участник-шамычын лишыл еҥыштлан министерствын ведомствыштыжо улшо «Кичиер» санаторийыште республик бюджетын средстваж кӱшеш тазалыкым пеҥгыдемдаш да каналташ йӧным ыштыме.
Заседанийыште эртыше идалыкым иктешлыме деч вара 2026 ийыште ик эн ончыч шуктышаш пашам палемденыт:
- СВО участник-влаклан пашаш пураш да социальный полышым налаш йӧным ышташ;
- шуко шочшан да тӱнен илыше еш-шамычлан услугым ыштыме радамым уэмдаш;
- инвалид-влакым кужу жап ончымо системым да реабилитаций ден абилитаций программе-шамычым кумдаҥдаш;
- самырык еш-влак дене аза шочмо чотым кугемдыме шотышо пашам саемдаш;
- регионышто нужналыкым иземдыме шотышто мере-шамычым вияҥдаш;
- пашадымылыкым иземден толаш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.