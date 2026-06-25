Уста сӱретче деч мастарлыклан тунемыт

Республикысе самырык сӱретче-влаклан Козьмодемьянскыште 27 июнь марте Чумыр марий йоча пленэр эрта.
Тушко тений латвич йоча сымыктыш школ гыч 57 тунемше ушнен. Нунылан мастер-классым Российын сулло художникше Сергей Алдушкин шке усадьбыштыже эртара. Ӱдыр-рвезе-влаклан акварель дене пашам ышташ тунемыт, храм чоҥалтме ойыртемым шымлат да Юл кундемысе калык-влакын национальный костюмыштым сӱретлат. Икманаш, Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште йоча-влак искусство гоч элысе тӱвыран тӱрлӧ улмыжым пален налыт. Усталык занятий деч посна пленэрын участникше-влак экскурсий дене Козьмодемьянск олаш каят, тушто Юл эҥерым сӱретлаш тӱҥалыт.
Проект Марий Эл председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ден Йошкар-Оласе художественный училищын директоржо Борис Маклашинын тӱҥалтышышт дене «Волгенче» республикысе рӱдерын полшымыж дене илышыш шыҥдаралтеш.
Икшыве-влаклан пашам ышташышт да канышышт Козьмодемьянск олан да Курыкмарий район администраций-влак да «Дарование» интернат-школ чыла йӧным ыштеныт. Пленэрын иктешлымашыже семын шыжым Национальный художественный галерейыште «Шочмо кундемын акварельже» выставке почылтеш. Тушко самырык талантан ӱдыр-рвезе-влакын эн сай пашаштым аклаш луктыт.
Пленэр 2024 ий гыч кажне ийын эртаралтеш да республикнан тӱвыра илышыштыже кӱлешан йӱлаш савырнен.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом Тӱвыра министерствын МАХ каналже гыч налме