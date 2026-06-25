КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Уста сӱретче деч мастарлыклан тунемыт

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 14 гана онченыт

Республикысе самырык сӱретче-влаклан Козьмодемьянскыште 27 июнь марте Чумыр марий йоча пленэр эрта.

Тушко тений латвич йоча сымыктыш школ гыч 57 тунемше ушнен. Нунылан мастер-классым Российын сулло художникше Сергей Алдушкин шке усадьбыштыже эртара. Ӱдыр-рвезе-влаклан акварель дене пашам ышташ тунемыт, храм чоҥалтме ойыртемым шымлат да Юл кундемысе калык-влакын национальный костюмыштым сӱретлат. Икманаш, Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште йоча-влак искусство гоч элысе тӱвыран тӱрлӧ улмыжым пален налыт. Усталык занятий деч посна пленэрын участникше-влак экскурсий дене Козьмодемьянск олаш каят, тушто Юл эҥерым сӱретлаш тӱҥалыт.

Проект Марий Эл председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ден Йошкар-Оласе художественный училищын директоржо Борис Маклашинын тӱҥалтышышт дене «Волгенче» республикысе рӱдерын полшымыж дене илышыш шыҥдаралтеш.

Икшыве-влаклан пашам ышташышт да канышышт Козьмодемьянск олан  да Курыкмарий район администраций-влак да «Дарование» интернат-школ чыла йӧным ыштеныт. Пленэрын иктешлымашыже семын шыжым Национальный художественный галерейыште «Шочмо кундемын акварельже» выставке почылтеш. Тушко самырык талантан ӱдыр-рвезе-влакын эн сай пашаштым аклаш луктыт.

Пленэр 2024 ий гыч кажне ийын эртаралтеш да республикнан тӱвыра илышыштыже кӱлешан йӱлаш савырнен.

Алевтина БАЙКОВА
Фотом Тӱвыра министерствын МАХ каналже гыч налме

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Чонем лыплана, ойгем лушка»

Шернур район Марисола ял гыч Галина Петровна Максимова межым йӧрен тӱрлӧ арверым идалык ончыч веле ышташ тӱҥалын гынат, кидпашаже-влак лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Килемар кундемыште  — «Шочмы мӱлӓндӹ», «Акпатыр»

7 июльышто Килемар район Церкысолаште «Шочмы мӱлӓндӹ» фольклор да этнографий пайрем латкокымшо гана эрта. Тудо Марий Элын 100 да лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Тукым-влакын шарнымашышт!

Кугу сеҥымашлан 75 ий да Марий Эллан 100 ий темме вашеш эртаралтше «Шочмо мландын кугу вийже» фестивальым эртыше шуматкечын лудаш…

Добавить комментарий