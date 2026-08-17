Уста дефектолог-влак коклаште

Марий Эл гыч туныктышо элнан эн уста дефектологшо-влак радамыш пурталтын.
«Росток» психолого-педагогический, медицине да социальный полышым пуышо рӱдерын педагогшо Алла Чернова «Российын туныктышо-дефектологшо-2026» всероссийский конкурсын финалистше лийын.
Профессионал мастарлык таҥасымаш Российын 78 регионжо гыч туныктышо-влакым иквереш ушен. «Идалыкын дефектологшо» номинацийыш чылаже 62 йодмаш пурен, тышеч 10 енже гына конкурсын финалышкыже лектын.
Финал тений 28 сентябрь гыч 1 октябрь марте Москваште лиеш.
Г.Кожевникова
Снимкыште: Алла Чернова.
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.