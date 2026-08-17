ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Уста дефектолог-влак коклаште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

 

Марий Эл гыч туныктышо элнан эн уста дефектологшо-влак радамыш пурталтын.

 

«Росток» психолого-педагогический, медицине да социальный полышым пуышо рӱдерын педагогшо Алла Чернова «Российын туныктышо-дефектологшо-2026» всероссийский конкурсын финалистше лийын.

Профессионал мастарлык таҥасымаш Российын 78 регионжо гыч туныктышо-влакым иквереш ушен. «Идалыкын дефектологшо» номинацийыш чылаже 62 йодмаш пурен, тышеч 10 енже гына конкурсын финалышкыже лектын.

Финал тений 28 сентябрь гыч 1 октябрь марте Москваште лиеш.

Г.Кожевникова

Снимкыште: Алла Чернова.

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Йоча-влаклан – лӱдыкшыдымӧ корным»

Йоча-влакым аралыме тӱнямбал кече вашеш республикысе МВД-н ГИБДД отделжын «Сернурский» межмуниципальный отделже Шернур да Кужэҥер районласе образований отдел-влак дене лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ӱшанлан чарак уке

Апрель мучаште Советский район Кундыштӱр психоневрологический интернатыште (тудо Зеленый поселкышто верланен) «Целительница» Юмын Ава лӱмеш кумалме пӧлемым почыныт. Юмын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Изи шахматист – тӱнямбал кӱкшытыштӧ

21 август гыч 1 сентябрь марте Китайыште шахмат дене 8, 10, 12 ияш спортсмен-влак коклаште тӱнямбал первенстве эртен. Марий лудаш…

Добавить комментарий