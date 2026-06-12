Шернур районлан – 105 ий
«Шернур сырзавод» ЗАО
Ушкал, каза да шорык шӧр дене
«Шернур сырзавод» ЗАО-м таклан огыл Марий Эл Республикын палдарыктышыжлан (визитный карточкыжлан) шотлат. Вет тудын тутло продукцийжым налын кочшын вигак республикна нерген сай шонымашыже шочеш.
Заводын кушкын толмыжо Шернур районын илышыж дене ойыраш лийдымын кылдалтын. Лачак тушто тӱҥ производствыжо верланен. Ятыр ий дене ыштыше пашаеҥже-влак кокла гыч шукынжо тиде кундем гычак улыт. Нунын тыршымышт дене завод качествым, пашам йӧратымым да тудлан ӱшанле улмым ончыктышо символыш савырнен.
Предприятийын историйже 1972 ий гыч тӱҥалеш. Лач тунам посёлкышто ӱйзавод почылтын. А 1993 ий гыч «Шернур сырзавод» маналтеш. Ончыч тудо озанлыкла деч налме ушкал шӧр дене продукцийым ямдылен. Вара пеленже каза фермым почмо, икмыняр жап гыч шорыкым ашнаш тӱҥалме.
Кызыт тудо ушкал, каза да шорык шӧр гыч 500 утла тӱрлӧ кочкышым ыштен луктеш, ассортиментшым эреак кумдаҥден толеш. Ончыч ме йӱлаш пурышо шӧр да торык, ӱй да сыр продукцийым лукшо семын паленна гын, ынде эше пайдале вещества дене пойдарыме, тыгак каза шӧр негызеш лактоз деч посна кодымо продуктым, у десерт ден натуральный ешартышан косметикым ямдылыше семын аклена.
Шернур сырзаводын продукцийже Марий Эл деч ӧрдыжтат сайын палыме, Российысе ятыр регионышто ужалалтеш. Тудын качествыжым шуко награде дене пеҥгыдемдыме. Завод ик гана веле огыл тӱрлӧ кӱкшытан конкурсышто сеҥен.
Теве ӱмаште «Российын эн сай 100 сатужо» конкурсышто ушкал, каза, шорык шӧр гыч кум тӱрлӧ «Сернурский камамбер» да ушкал шӧр гыч «Пармезан» сыр-влак лауреат лийыныт. «Крестьянский» ден «Традиционный» ушкал ӱй да «Сернурский отборный» ден «Сернурская легенда» сыр-влак, белок, черешне да снеге ешартышан кум тӱрлӧ биойогурт, могырым яндарештыше скраб дипломант семын палемдалтыныт.
Тенийысе «ПродЭкспо» выставкыште каза шӧр гыч «Баббл» биойогурт, ушкал шӧр гыч «Кремчиз» торыкан сыр, каза шӧр гыч лактоздымо сыр, шоколад рикоттан эклер ден торт эн сай продукт семын шӧртньӧ медальым налыныт.
Шернур сырзаводлан тыгак шӧр отрасльым вияҥдымыжлан Н.В.Верещагин лӱмеш Россий наградым пуэныт. Таче тудо Марий Эл Республикым элна мучко чапландара, производствым жаплан келшышын вияҥден да уэмден толеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Шернур сырзаводын пашаеҥже-влак (шола гыч кумшо – директор Сергей Черных) – шке продукцийышт дене выставкыште; продукцийышт тӱрлӧ да чапле; сырым полкылашке шуаш пыштыме.
Фотом заводын маркетинг службыж деч налме.