Уремыште рӱмбалге, а библиотекыште волгыдо да шокшо лийын

Геннадий Сабанцев
Элыштына библиойӱд лӱман акций икымше гана 2012 ий 20–21 апрельыште эртаралтын. Тений тудо 13 апрельыште тӱҥалын да 19 апрель марте шуйнен. Но тӱҥ кече-влак 17–18 апрельыште лийыныт да Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкшылан пӧлеклалтыныт. Темыжат тидлан келшыше палемдалтын: «Калыкын икоян улмаште – Российын вийже». Республикысе книгагудылаште чылаже 130 утла мероприятий тидлан келыштаралтын.
Кумда площадке-влак, конешне, Йошкар-Олаште, Республикысе С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотекыште верланеныт. Кодшо шуматкечын 18:00 гыч 22:00 шагат марте тыште тӱрлӧ усталык коллектив-влак мастарлыкыштым ончыктеныт, почеламут-влак йоҥгалтыныт, мини-спектакль-влак ончыкталтыныт, мастер-класс-влак, модмаш да викторине-влак эртаралтыныт, тематикан салон ден фотозоно-влак ыштеныт, у книга дене палдареныт. Кӱчыкын каласаш гын, ты кастене тышке толшо кажне уна шкаланже мом-гынат ум ужын, пален налын… Икманаш, чыла лийын, икте гына лийын огыл – йокрокланымаш!..
Республикысе йоча да самырык-влаклан В.Колумб лӱмеш книгагудышто акций 17 апрельыште 17:00 гыч 21:00 шагат марте эртен. Тудо «Библиорӱмбалге» ик тӱшка лӱм дене лӱмдалтын. Программыш Российысе калык-влакын культур традицийыштым почын ончыктышо мероприятий-влак шыҥдаралтыныт. Йоча-влак почеламутым, йомакым лудыныт да колыштыныт, инсценировкым онченыт, тӱрлӧ мастарлык классыш,«Уна кудо» этноплощадкыш ушненыт, тыгак пу гыч матрёшкым чиялтылыныт, аквагримым ыштеныт…
Библиойӱд республикысе чыла районыштат эртен да поян лийын. Икмыняржым ончалаш гын, Козьмодемьянскыште сылнымут квиз (уш-акылым пойдарыше тӱшка модмаш) лийын, вашлиймашке сылнымутым возышо Татьяна Петрова толын. Волжскышто «Калык-влакын тӱвырашт гоч – икоян улмашке» квест (ойырымо жапыште пуымо пашам шуктымаш) лийын, калык кочкыш-йӱышым тамлен онченыт, калык вургем дене фотосессий эртен. Кужэҥер районышто уна-влакым кидмастар-влак вашлийыныт, тӱрлӧ ыштыш-кучышлан туныктеныт, у книга-влак дене палдареныт. Морко районышто марий йомак-влак почеш квест-модмашым эртареныт. Шуко книгагудышто тӱрлӧ калыкын йомакышт почеш инсценировкым модыныт, мультфильмым онченыт, конкурс ден викторинылашке ушненыт.
Республикыштына библиойӱд акцийыш икмыняр тӱжем еҥ ушнен. Тудо калык-влакын икоян улмо кумылыштым раш ончыктен.
Снимкыште: В.Колумб лӱмеш библиотекыште мастарлык класс йоча-влаклан пеш келшен.
Фотом библиотекын сайтше гыч налме.