Умбакыже вияҥаш пеҥгыде негыз

Юрий Исаков

«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» шкеныштын авалтыме регионлашкышт электросеть комплексым вияҥдаш ӱмаште 65,5 миллиард утла теҥгем колтеныт.

Манаш веле, нине компаний-влак Россий мучко 20 регионым авалтат да тусо сетьлан тынар шуко оксам – ончылийысе деч 15 процентлан шукырак – ойыреныт. Тыгай кугу инвестицийым пыштеныт. Сандене пашажат шуко ышталтын.

Кодшо ийын энергетик-влак тӱрлӧ куатан 11,6 тӱжем утла километр электролинийым шупшыныт да 2,4 тӱжем наре мегаватт трансформатор куатым пашаш кычкеныт. Инвестицийым тӱҥ шотышто сетьым шупшмашке да пужен ыштымашке, у подстанцийым пашаш колтымашке, электровийым кучылтмым шотлышо системым вияҥдымашке, энергообъектлам уэмдымашке да у технологийым шыҥдарымашке пыштыме.

Тӱҥ проектла радамыште Тверь ден Курск областьлаште 110 киловольт куатан подстанцийлам чоҥымым, тыгак Воронеж областьыште 110 да 35 киловольт куатан энергийым пуышо рӱдерлам ыштымым ончыкташ лиеш.

Кодшо ийын ыштыме ошкыл регионлаште электросеть комплексым умбакыже вияҥдаш пеҥгыде негызым ышташ полшен. Сандене электровийым ситарымым саемдаш, у потребитель-влакым ушаш да кундемлам социальный ден экономике могырым тӱзаташ йӧн утларак ешаралтеш, палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.

Юрий ИСАКОВ.

«Мариэнергон» пресс-службыж деч налме инфографике.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ветеранлан – келшыше пачерым

Кугу Отечественный сарын ветеранже-влаклан келшен толшо илыме верым ситарашлан 1 млрд. утла теҥгем ойырат. Тидын нерген распоряженийыш Россий правительстве лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ача-влак – эргыштым шарнен, нунын дене кугешнен

  Марий Элыште «Отец Героя» фотопроект тӱҥалын.   Тиде – Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын полшымыж дене «Защитники Отечества» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Радам пале

Вӱргечын Марий Эл Избиркомышто Кугыжаныш Погыныш депутат-влакым сайлымаш бюллетеньыште партий-влакын радамыштым жеребьевко йӧн дене палемденыт. Радам тыгай лиеш: «Единая лудаш…

