Умбакыже вияҥаш пеҥгыде негыз
«Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» шкеныштын авалтыме регионлашкышт электросеть комплексым вияҥдаш ӱмаште 65,5 миллиард утла теҥгем колтеныт.
Манаш веле, нине компаний-влак Россий мучко 20 регионым авалтат да тусо сетьлан тынар шуко оксам – ончылийысе деч 15 процентлан шукырак – ойыреныт. Тыгай кугу инвестицийым пыштеныт. Сандене пашажат шуко ышталтын.
Кодшо ийын энергетик-влак тӱрлӧ куатан 11,6 тӱжем утла километр электролинийым шупшыныт да 2,4 тӱжем наре мегаватт трансформатор куатым пашаш кычкеныт. Инвестицийым тӱҥ шотышто сетьым шупшмашке да пужен ыштымашке, у подстанцийым пашаш колтымашке, электровийым кучылтмым шотлышо системым вияҥдымашке, энергообъектлам уэмдымашке да у технологийым шыҥдарымашке пыштыме.
Тӱҥ проектла радамыште Тверь ден Курск областьлаште 110 киловольт куатан подстанцийлам чоҥымым, тыгак Воронеж областьыште 110 да 35 киловольт куатан энергийым пуышо рӱдерлам ыштымым ончыкташ лиеш.
Кодшо ийын ыштыме ошкыл регионлаште электросеть комплексым умбакыже вияҥдаш пеҥгыде негызым ышташ полшен. Сандене электровийым ситарымым саемдаш, у потребитель-влакым ушаш да кундемлам социальный ден экономике могырым тӱзаташ йӧн утларак ешаралтеш, палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ.
«Мариэнергон» пресс-службыж деч налме инфографике.