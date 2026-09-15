ПРАВОСЛАВИЙ

Уэш корныш луктыныт

Светлана Носова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

4-19 сентябрьыште Йошкар-Ола епархий Юмынаван Мироносицкий юмоҥаже дене крестный ходым эртара.

Тений тудын маршрутшо вашталтын. Юмоҥам Медведево районын кугу илемлаж гоч наҥгаят, тыгак Йошкар-Оласе храмлаш пуртат. Кажне храмыште тудым торжественно вашлийыт да акафистым мурен лудыт.

Юмоҥа тыглайже Ежовысо Мироносицкий монастырьыште аралалтеш, сандене корныш тудым тушечынак луктыныт. 18 сентябрьыште кастене крестный ход угыч монастырьыш толын шушаш. Вес эрденже тушто соборный литургий эрта. Лач ты кечын Мироносицкий юмоҥам чапландарыме кече палемдалтеш.

 Снимкыште: ырес да юмоҥа дене кайыме черке йӱлаш калык шуко ушнен.

 Йошкар-Ола да Марий митрополийын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

Лудаш темлена:
ПРАВОСЛАВИЙ

Виян ӱштым кондат

Йошкар-Олаш Юмым Шочыктышо Пресвятой Аван ӱштыжым да Пречистый Деван ачаж ден аважын – Иоаким ден Аннан – мощыштым конденыт. лудаш…
ПРАВОСЛАВИЙ

Чон ласкалыкым пуышо вер гыч

8-18 сентябрьыште Марий Элыште Юмынаван Мироносицкий юмоҥаж дене крестный ход эрташ тӱҥалеш.  Корныш лекше-влак Медведево районысо кугурак илем-влак да лудаш…
ПРАВОСЛАВИЙ

Святой-влакын кечышт

  Православий черке календарьыште Марий митрополийын святойжо-влакым шарныме посна кече лиеш.  Тидын шотышто Руш православный черкын Священный Синодшо шукерте лудаш…

Добавить комментарий