Уэш корныш луктыныт

4-19 сентябрьыште Йошкар-Ола епархий Юмынаван Мироносицкий юмоҥаже дене крестный ходым эртара.
Тений тудын маршрутшо вашталтын. Юмоҥам Медведево районын кугу илемлаж гоч наҥгаят, тыгак Йошкар-Оласе храмлаш пуртат. Кажне храмыште тудым торжественно вашлийыт да акафистым мурен лудыт.
Юмоҥа тыглайже Ежовысо Мироносицкий монастырьыште аралалтеш, сандене корныш тудым тушечынак луктыныт. 18 сентябрьыште кастене крестный ход угыч монастырьыш толын шушаш. Вес эрденже тушто соборный литургий эрта. Лач ты кечын Мироносицкий юмоҥам чапландарыме кече палемдалтеш.
Снимкыште: ырес да юмоҥа дене кайыме черке йӱлаш калык шуко ушнен.
Йошкар-Ола да Марий митрополийын воткыл лаштыкше гыч налме фото.