«Ӱдырамаш-влак – йӱлам аралыме верч»

Теҥгече да таче Москваште «Женщины за сохранение традиций» икымше тӱнямбал форум эрта. Тушко 200 еҥ ушнен.
Тиде мероприятийыш Марий Эл гыч кок ӱдырамаш каен. Иктыже – Шернур район Памашсола ял шотан илем вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Елена Лебедева, весыже – Марий Турек район Марийское ял шотан илем вуйлатыше Ольга Фадеева.
Форум калык-влак кокласе да тӱвыра кокласе вашмутланымашын кӱлешлыкшым, ӱдырамаш-влакын йӱлам аралыше семын рольыштым пеҥгыдемдымым ончыкта.
Теҥгече РФ Федеральный Собранийын Федераций Советшын председательже Валентина Матвиенкон вуйлатымыж почеш пленарный заседаний лийын. Тыгак кок кече жапыште тӱрлӧ теме дене дискуссий-влак эртаралтыт.
Любовь Камалетдинова.
Фотом Шернур район администрацийын соцкыл лаштыкше гыч налме.