УВЕР ЙОГЫН

«Ӱдырамаш-влак – йӱлам аралыме верч»

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 45 гана онченыт

 

Теҥгече да таче Москваште «Женщины за сохранение традиций» икымше тӱнямбал форум эрта. Тушко 200 еҥ ушнен.

Тиде мероприятийыш Марий Эл гыч кок ӱдырамаш каен. Иктыже – Шернур район Памашсола ял шотан илем вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Елена Лебедева, весыже  – Марий Турек район Марийское ял шотан илем вуйлатыше Ольга Фадеева.

Форум калык-влак кокласе да тӱвыра кокласе вашмутланымашын кӱлешлыкшым, ӱдырамаш-влакын йӱлам аралыше семын рольыштым пеҥгыдемдымым ончыкта.

Теҥгече РФ Федеральный Собранийын Федераций Советшын председательже Валентина Матвиенкон вуйлатымыж почеш пленарный заседаний лийын. Тыгак кок кече жапыште тӱрлӧ теме дене дискуссий-влак эртаралтыт.

Любовь Камалетдинова.

Фотом Шернур район администрацийын соцкыл лаштыкше гыч налме.

