УВЕР ЙОГЫН

Тазалык ечыгорнышто – медик-влак

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

«Корта» базыште республикысе медицине организаций-влакын командышт коклаште «Тазалык ечыгорно — 2026» таҥасымаш лийын.

Мероприятийым Здравоохранений пашаеҥ-влакын Марий республикысе профсоюз организацийышт эртарен.

Ечыгорныш 20 команде – 100 утла участник – лектын.

1-ше верым Шернур районысо рӱдӧ больницын командыже сеҥен налын, 2-шо верым – Звенигово районысо рӱдӧ больницын командыже, 3-шо верым – Йошкар-Оласе городской клинический больницын командыже.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

