У паша: Шочмо калыкышым тыге йӧратен…

17 майыште М.Шкетан лӱмеш кугыжаныш национальный драме театрыште режиссёр Андрей Огородниковын «ЕВСЕЕВ: Признание ценою в жизнь» кинофильмже ончыкталтеш.

Лӱмлӧ краевед, этнограф марий калыкнан тӱҥ тоштержым негызлыше Тимофей Евсеевич Евсеев нерген тиде икымше документальный фильм гын, режиссёрын тудо икымше огыл. Куркымарий кундемын шочшыжо Андрей Огородников «Россия – взгляд в будущее» всероссийский документальный кино конкурсын лауреатшат лийын шуктен. Моло сеҥымашыжат уке огыл. 2022 ийыште Нью-Йоркысо киноакадемийыште шинчымашыжым нӧлтен. Кеч кинодебютшо 2017 ийыште «Closer (Близость)» паша дене лийын. 2018 ийыште тудым жюри член семын Норвегийыште эртыше Ringerike International Youth Film Festival фестивальыш ӱжыныт. Тушто тудо «Unseen (Невиданное)» тӱнямбал проектыште пашам ыштен. А 2020 ийыште Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын ӱжмыж почеш Марий Эл Республикын 100 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше «Наследие. Марий Эл» фильмлан икмыняр серийым войзен. Тиде жапыштак тудо Марий юмыйӱлалан пӧлеклалтше «Онаеҥ» фильмым шочыктен.

Тимофей Евсеев нерген пашам пытартыш жапыште войзен. Тӱҥ рольым Марий Элын сулло артистше-влак Евгений Розов, Алина Егошина, Марий АССР-ын сулло артистше Юрий Алексеев модыт. Сценарийым режиссёр шкеже Мария Новикова ден сереныт, оператор семын Дмитрий Новиков, художник семын Иван Богомолов ден Сергей Таныгыин, композитор семын Григорий Архипов пашам ыштеныт. Научный консультант Надежда Васканова лийын.

Фильм 25 минут шуйна. Ты татыште Т.Е.Евсеевын илыш корныжо веле огыл, могай айдеме лиймыжат почылтеш. Таклан огыл тудым тӱнямбал этнограф-влак кӱкшытыш шындат. Поген да чумырен кодымо этнографий коллекцийже, возен кодымо материалже-влак таче марий традиционный культурын да уло финн-угор тӱнян «шӧртньӧ фондшо» улыт. Т.Евсеев шочмо кундемжым, калыкшым, шуктымо пашажым моткоч йӧратен. Но лач тыгай еҥ-влакын пӱрымашышт Сталин пагытыште кочо пӱрымашан лийын. 1937 ий деч вара жап шуко эртен, тунам веле поро лӱмыжым пӧртылтеныт да реабилитироватленыт. Но тудын марий калыкын этнографийыжым чумыраш тӱҥалме пашажым шуйышо-влак лектыныт. Т.Е.Евсеевын лӱмжым нумалше, пеш поян фондан калыкле кугу тоштерна улмо тидымак пеҥгыдемда.

Кинофильмым оксам тӱлыде ончаш пуртат. А кино деч вара проектын съемочный тӱшкаж дене вашлийын мутланаш, пашам каҥашаш лиеш.

С.Носова