УВЕР ЙОГЫН

У чаплӱмым пуртат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Кугыжаныш Погынын депутатше-влак нулевой лудмашыште республикыштына «Марий Эл Республикын сулло амалкалчыже» у чаплӱмым пуртымо нерген законын проектшым онченыт.

Темлымашым деловой сообществе ден амалкалче-влакын правашт шотышто уполномоченный ыштеныт. Тудо, республикыштына предпринимательствым вияҥдаш кумылаҥден да инвестицийым саемден, бизнесъеҥ-шамычын заслугыштым публично палемдаш виктаралтын. Тыгай чаплӱмым пошкудо регионлаште уже пуат, мутлан, Башкортостаныште да Чувашийыште.

Пытартыш увер почеш, Марий Элыште 23,5 тӱжем амалкалче ден 42 тӱжем утла самозанятыйым регистрироватлыме.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Статистике: Марий Элыште колышо-влак шочшо-шамыч деч шукынрак лийыныт

Маристатын данныйже почеш, тений январь-апрельыште колышо-влак шочшо-шамыч деч шукынрак лийыныт, а мужыраҥше-влак ойырлышо-шамыч деч – шагалрак. 

Опубликовать в Одноклассники
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Москваште, писатель-влакын съездыштышт

Тений 10 февральыште Москваште, Литератор-влакын рӱдӧ пӧртыштышт, Россий писатель-влакын XVI съездышт эртаралтын. Тӱрлӧ регионла гыч 155 делегат погынен, Марий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Уэш Павел Плотников деке «пӧртылыныт»

Йошкар-Олан ончычсо мэрже Павел Плотниковын делажым оласе судышто тиде кечылаште умбакыже ончаш тӱҥалыныт. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий