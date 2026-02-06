У чаплӱмым пуртат

Кугыжаныш Погынын депутатше-влак нулевой лудмашыште республикыштына «Марий Эл Республикын сулло амалкалчыже» у чаплӱмым пуртымо нерген законын проектшым онченыт.
Темлымашым деловой сообществе ден амалкалче-влакын правашт шотышто уполномоченный ыштеныт. Тудо, республикыштына предпринимательствым вияҥдаш кумылаҥден да инвестицийым саемден, бизнесъеҥ-шамычын заслугыштым публично палемдаш виктаралтын. Тыгай чаплӱмым пошкудо регионлаште уже пуат, мутлан, Башкортостаныште да Чувашийыште.
Пытартыш увер почеш, Марий Элыште 23,5 тӱжем амалкалче ден 42 тӱжем утла самозанятыйым регистрироватлыме.
