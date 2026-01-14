У ий да Рошто дене
«Тыршымынан изи ужашыже гына…»
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусов СВО-што участвоватлыше пашаеҥ-влакын ешыштым У ий да Рошто дене саламлен.
Пайрем вашеш коллектив лӱм дене Сергей Владимирович СВО-што улшо пашаеҥ-влакын йочаштлан У ий пӧлекым, сертификат ден планшетым, кучыктен. Ончыл линийыште сӧй задачым шуктышо энергетик-влакын лишыл еҥыштлан луктын каласыме шокшо мут нунын кумылыштым нӧлтен.
Филиалын вуйлатышыже-влак нунын дене эреак кылым кучен шогат, кеч-могай йодышыштлан писын вашештат, кӱлеш полышым пуат. А нунышт тыгай порылыклан тауштат, кумылын мутым вашталтат, шке планышт да шонымашышт дене палдарат.
«Ме Шочмо элнам аралыше пашаеҥна-влаклан полшышашлан чыла кӱлешым ыштенна да ышташ тӱҥалына. Лӱддымылыкыштлан да, шкем чаманыде, пеҥгыдын шогымыштлан тауштена. Умылена: тыгай тыглай огыл пагытыште нунылан да ешыштлан полшымо пеш кӱлешан. Элна ончылно порысыштым шуктышо-влакын йочашт шкеныштын пиалан да аралалтме улмыштым шижшаш улыт. Пайрем саламлымаш ден пӧлекна – тиде нунын верч тыршымынан изи ужашыже гына», – ойла «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Сергей Хлусов – СВО-н учатникше-влакын йочашт дене пырля.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.