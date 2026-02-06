Ончыл производство
Тыгайже элыштынат уке
Йошкар-Оласе «Технотех» компаний печатлыме платым ыштен лукшо уэмдыме линийым пашаш колтен.
Республик правительствын полышыжо, тидын шотыштак Марий Элым социальный да экономике могырым вияҥдыме индивидуальный программе дене келшышын Регионысо промышленностьым вияҥдыме фондын пуымо льготан кредит негызеш тыгай проектым илышыш пуртен кертме. У линийым пашаш колтымо дене «Технотех» Российыште промышленностьын тӱҥ отрасльже-влаклан кӱлешан печатлыме платым серийно лукташ тӱҥалше икымше предприятий лиеш.
У линийым пашаш колтымаште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден «Технотех» ООО-н генеральный директоржо Илья Артемьев лийыныт.
«Жаплан эн келшыше оборудованиян йӧршын у завод почылтеш, тыгайже элыштына кызытеш тетла уке. Кузе пашам ышташ, ончыкылан планироватлаш да кӱкшӧ технологиян шонымашым илышыш пурташ кӱлмым компаний ончыкта. Республик велым ме 198 миллион теҥге кугыт льготан займым пуэнна. «Технотех» ты ресурсым чын куатыш да шке пашаеҥже-влаклан ончыкылык йӧныш савырен», – палемден регион вуйлатыше.
Проектым илышыш пуртымо шот дене Российлан йӧршын у оборудованийым – химико-гальванически обработатлыме, травитлыме, экспонироватлыме линийым, маркироватлыше принтерым – шындыме, у паша верым ыштыме.
«Ме элналан кӱлшын, тудын шкевуя ыштен кертме технологийжылан йӧршын вияҥына. Шкенан элысе печатлыме платылан йодмаш кушкеш, сандене производство куатым кок пачаш наре кугемдена, качествым саемдена, а тӱҥжӧ – мемнан продукцийын мом ыштен кертме йӧнжым ешарена. Тыгак ме писын ышташ тунемынна да ынде чотрак йӧнаҥдыме продуктлан рынкын йодмашыжым писынрак шуктен кертына», – каласен Илья Артемьев.
«Технотех» лийше тӱрлӧ материал гыч печатлыме платым ямдылыме пашам 50 ий утла шукта. Компаний кудымшо классан рашлык марте шуко лончан печатлыме платым ышта. Тыгай продукций, мутлан, дефибрилляторышто, сенсорный протезыште, медицине операцийым чот раш шуктышо оборудованийыште да спутник системыште кучылталтеш. Предприятийын куатше идалыкыште кок миллион наре печатлыме платым ыштен лукташ сита.
«Технотехын» тыршымыж дене Марий кугыжаныш университет негызеш «Печатлыме платым шонен лукмо да тудым ыштыше кадрым ямдылыме рӱдерым» почмо. Рӱдерын базыштыже компанийын пашаеҥже-влакын полшымышт дене студент-влакым туныктат. Вич ий жапыште 60 утла студент радиоэлектронике дене ыштыше специалист семын ямдылалтмашым эртен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: «Технотехыште» у линийым пашаш колтымо годым.
Денис Речкинын фотожо.