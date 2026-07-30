Звенигово
Турист-влакым утларак савыра
Республикыштына кеҥежым ик эн йӧратыме турист маршрутым – Кокшайск села деке корным – олмыктымо.
«Тиса» ООО подряд организаций трассысе да автобус остановкысо асфальт шартышым уэмден, кум вере вӱд йоген кайыме пучлам олмыктен да корно шӧрым тыгыде кӱ дене пеҥгыдемден. Кудалышташ лӱдыкшӧ ынже лий манын, лап тура авыртышым да шижтарыше знаклам шогалтыме, разметкым ыштыме.
Объектын кужытшо – 2 километр. Тудым олмыктымо деч вара Кокшайск деке кайыме корно тӱрыснек нормативлан келшыше лийын. Игечын саеммыже тышеч кудалыштше турист-влакым шукемден. Кокшайск Юлын сӧрал шола серыштыже верланен. Кумылан-влак тысе «Росинка» унагудо комплексыште, сӧрал «Янтарь» глэмпингыште (пӱртӱсыштӧ вӱд воктене, но оласе гай условийыште), вейксерфинглан (моторан пуш дене лӱмын ыштыме толкынышто оҥаш шогалын мунчалтымаш) площадкыште лийын кертыт.
Регионысо сай корно турист-влакымат утларак савыра: тудо республик мучко куштылгын кудалышташ веле огыл, тыгак регион кӧргысӧ туризмлан йӧным ышта – пӱртӱсысӧ сӧрал верлашке кажне логал кертеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Кокшайскыш корно чапле.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.